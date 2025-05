Totora-Real Oruro logra un triunfo meritorio sobre FC Universitario

Bolívar partió ayer a Lima, Perú, ciudad en la que se enfrentará el miércoles a Sporting Cristal, en un partido considerado decisivo para ambos, si es que quieren tener alguna chance de avanzar a... Ver más Bolívar viajó a Lima con la idea de sumar sí o sí ante Sporting Cristal

Always Ready aprovechó de los errores defensivos de Wilstermann al que goleó por 2-7 y se confirmó como solitario puntero del torneo “Todos contra todos” en el estadio Félix Capriles (5-1) y con 18... Ver más Wilstermann no pudo frenar al líder, Always Ready, y terminó apabullado

La Copa Simón Bolívar, el torneo máximo del ascenso boliviano, volverá a la competencia el sábado 10 de mayo, pero con la salvedad de mantener un manual de clubes similar al de 2024, con algunas... Ver más Todo listo para la Copa Simón Bolívar 2025, el torneo máximo del ascenso boliviano