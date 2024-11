Arce se reunirá con Anapo y la CAO el viernes para abordar escasez de diésel

El presidente Luis Arce se reunirá el viernes con la Cámara Agropecuaria del Oriente (CAO) y la Asociación de Productores de Oleaginosas y Trigo (Anapo) para abordar la crítica escasez de diésel que enfrenta el sector agrícola, una situación que amenaza la producción alimentaria nacional para 2025. En el encuentro, programado para las 16:00, se incluirá el análisis de 17 puntos, siendo el abastecimiento de combustible la principal prioridad.



“Hoy (lunes) estamos enviando la invitación formal para que el viernes, a las cuatro de la tarde, podamos llevar a cabo esta reunión con la CAO, Anapo y el sector productivo de Santa Cruz, tal como lo solicitaron”, informó el ministro de Desarrollo Rural y Tierras, Yamil Flores.



Recordó que el Gobierno convocó al diálogo a ambas organizaciones la semana pasada para “restablecer la normalidad lo antes posible”, tras los bloqueos de carreteras por afines a Evo Morales. Sin embargo, CAO y Anapo no asistieron a esa primera convocatoria.



El diésel, combustible esencial para el ciclo productivo agrícola desde la siembra hasta la cosecha, es motivo de profunda preocupación en Santa Cruz. “Sin diésel, no habrá alimentos en 2025”, advirtió el vicepresidente de la CAO, Klaus Frerking, subrayando la gravedad del problema. Frerking enfatizó que, si no se logra sembrar el 90% de las tierras productivas antes del 30 de diciembre, la escasez de cultivos podría comprometer la seguridad alimentaria de Bolivia el próximo año.



La CAO y Anapo advierten que unas 2 millones de hectáreas en Santa Cruz están en riesgo si no se garantiza el suministro de diésel.