Potosí exige más regalías del litio y transparencia en los contratos

Vecinos del Distrito 2 de Potosí protagonizaron ayer una multitudinaria movilización para exigir un incremento en las regalías por la explotación del litio, reclamando al menos un 12% de participación en los beneficios. La protesta, respaldada por el Comité Cívico Potosinista (Comcipo), la Universidad Autónoma Tomás Frías y otros sectores, también demandó la socialización de los contratos firmados con empresas extranjeras y la suspensión de su tratamiento legislativo hasta que se atiendan las observaciones planteadas.

Los manifestantes denunciaron que Potosí, pese a ser la principal fuente de litio del país, no recibe beneficios proporcionales a su riqueza. “El litio es de Potosí, pero lo están negociando sin considerar a la población”, afirmó Freddy Soto, presidente del Distrito 2, quien cuestionó la falta de transparencia y legalidad en los acuerdos.

La Cámara de Diputados prevé tratar esta semana el contrato con el consorcio chino CBC, que proyecta una inversión de $us 1.030 millones para la instalación de dos plantas industriales con capacidad de producir 35.000 toneladas anuales de carbonato de litio. Paralelamente, la Comisión de Economía Plural analiza el acuerdo con la firma rusa Uranium One Group, que prevé invertir $us 975 millones para una producción de 14.000 toneladas anuales.

Ambos contratos han generado rechazo en la oposición y sectores sociales, que los consideran desfavorables para el Estado. El ministro de Hidrocarburos, Alejandro Gallardo, defendió los acuerdos, asegurando que la tecnología de Extracción Directa de Litio (EDL) minimiza el impacto ambiental.