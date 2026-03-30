Ministro Medinaceli anuncia compra de gasolina de mayor octanaje

Economía
ABI
Publicado el 30/03/2026 a las 23h03
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La compra de gasolina de mayor octanaje a nuevos proveedores y sin modificar el precio de venta es una de las medidas anunciadas este lunes por el Gobierno como parte de un conjunto dirigido a garantizar la calidad del combustible y reforzar el control del sector hidrocarburos, declaró la tarde de este lunes el ministro de Hidrocarburos y Energías, Mauricio Medinaceli.

Otras acciones que se ejecutarán en ese marco son la limpieza integral de los tanques de almacenamiento de todos los surtidores del país y la aceleración de pagos de compensación a los transportistas y ciudadanos afectados.

Durante una conferencia de prensa, en La Paz, el ministro Medinaceli, explicó que la Autoridad Nacional de Hidrocarburos (ANH) aplicará un cronograma de limpieza de tanques que evitará suspensiones en el suministro a los consumidores garantizará, en todo el país.

Asimismo, precisó que se acelerará la compensación del seguro para todos los ciudadanos y transportistas, además de implementar equipos de conversión a gas natural vehicular (GNV) para transportistas y vehículos particulares.

Medinaceli indicó también que se suspenden temporalmente los contratos y suministros de combustible con las empresas Vitol y Trafigura mientras se realizan las investigaciones sobre la calidad del producto distribuido.

Además, anunció la suspensión definitiva de empresas de transporte involucradas en el traslado de combustible adulterado y señaló que se iniciarán los procesos penales correspondientes contra los responsables.

Entre las medidas adicionales, el Gobierno plantea la promulgación de un decreto que permitirá la importación de vehículos diésel de hasta 4.000 centímetros cúbicos y anunció la conformación de un comité de supervisión permanente del sector hidrocarburos, con el objetivo de garantizar la transparencia, el control y la calidad del suministro en todo el país.

Medinaceli enfatizó que estas acciones buscan recuperar la confianza de los ciudadanos en el servicio de distribución de combustible y fortalecer la institucionalidad del sector hidrocarburos, priorizando tanto la seguridad del abastecimiento como la lucha contra prácticas irregulares que afectan a los transportistas y al mercado nacional.

El Gobierno aseguró que la combinación de medidas –desde la compra de combustible de mayor calidad hasta la limpieza de tanques y la supervisión permanente– permitirá estabilizar el sector, proteger a los usuarios y consolidar un sistema de distribución más eficiente y transparente.

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