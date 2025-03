Industriales de Cochabamba rechazan aumento de salarios este año

“Rechazamos cualquier posibilidad de incremento salarial en la presente gestión, por ser éste inviable ante el contexto económico del país” manifiesta la Cámara de Industria, Comercio y Servicios de Cochabamba (ICAM), en un documento emitido por su directorio y hecho público la mañana de este viernes, en conferencia de prensa.

Entre las razones de su rechazo al “irracional y oportunista pedido de la Central Obrera Boliviana de un incremento salarial de 15% al salario mínimo nacional (SMN) y 20% al haber básico”, la ICAM, “en representación de sus 1.100 empresas asociadas”, señala que “el SMN que se paga en Bolivia es superior al de economías de la región de mucho mayor envergadura como Brasil, Argentina, Colombia y Perú; pero, sin embargo, nuestra productividad laboral ocupa el último puesto a nivel sudamericano”.

Asimismo, el documento advierte que “aplicar un incremento salarial al más de medio millón de servidores públicos del aparato estatal representará un gasto para el erario nacional de cerca de Bs. 10.000 millones, incrementando aún más el gasto público y el déficit fiscal”.

Para la ICAM, según su manifiesto, “El denominado ‘Modelo Económico Social, Comunitario y Productivo’ implementado por el actual partido de gobierno a lo largo de casi dos décadas, ha fracasado”.

Crisis

La entidad empresarial de los industriales cochabambinos asegura también que “Hoy, Bolivia se encuentra sumida en una profunda crisis económica, política y social”, y enumera 10 factores que sustentan su afirmación.

Entres esos factores, su manifiesto señala la “desaceleración de la economía, con tasas de crecimiento del PIB cada vez menores (2,14% a septiembre de 2024 y con proyección de 1,5% al cierre de la presente gestión)”, el “drástico crecimiento de la inflación (3,24% en los primeros dos meses del año), la caída abrupta de las reservas internacionales netas que, en la última década, pasaron de $us 15.123 millones a $us 1.976 millones, de los cuales, únicamente, $us 47 millones se encuentran en divisas”.

También menciona el “incremento constante del riesgo país, situándonos en los peores sitiales (sólo por debajo de Venezuela), la incapacidad del Gobierno para cumplir con su rol constitucional de abastecer de carburantes a la población boliviana (...)” y el “preocupante crecimiento de la informalidad (84% de la economía)”.