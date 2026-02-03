Paz anuncia el inicio de operaciones de Starlink en Bolivia en alianza con Entel

El presidente Rodrigo Paz Pereira anunció ayer el inicio de operaciones en Bolivia de la empresa de internet satelital Starlink, en alianza con la Empresa Nacional de Telecomunicaciones (Entel), lo que marca un hito en el proceso de modernización y ampliación de la conectividad en el país.



“Hoy Bolivia da un salto histórico hacia la modernidad. Cumpliendo nuestro compromiso de integrar a cada rincón de la patria, Starlink es la primera empresa que inicia operaciones en todo el país de la mano de nuestra empresa estratégica Entel”, informó el mandatario a través de su cuenta en la red social X.



El jefe de Estado destacó que, a partir de esta alianza, el servicio de internet satelital permitirá llegar a escuelas rurales, centros de salud y hogares ubicados en las zonas más alejadas del territorio nacional.



Agregó que estas acciones de modernización tecnológica y fortalecimiento de la conectividad nacional contribuyen a eliminar las fronteras digitales, con el objetivo de que el talento boliviano pueda competir en igualdad de condiciones a nivel global.



“Con tecnología de vanguardia y el nuevo Polo Tecnológico en El Alto, construimos la Bolivia del Bicentenario”, escribió el mandatario.



En la misma red social, la empresa dejó el siguiente mensaje: "¡El Internet de alta velocidad y baja latencia de Starlink ya está disponible en Bolivia!".