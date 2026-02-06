Los bloqueos por combustible aumentan en Santa Cruz y en La Paz advierten con un paro

Las protestas por la gasolina de “mala calidad” que distribuye Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB) persisten por segundo día principalmente en Santa Cruz y en La Paz. La empresa estatal informó el martes que iba a reducir la mezcla de etanol y gasolina tras hallar residuos en un tanque de la anterior gestión.

En Santa Cruz existen unas 2 mil motos averiadas por daños en el motor a causa de la gasolina de “mala calidad”, según el dirigente del transporte Lucio Gómez.

El dirigente departamental de mototaxis de Santa Cruz, Rubén Darío Cardozo, los punto de bloqueo aumentaron ayer. Dijo que las barricadas que afectaban al norte cruceño se ampliaron a la capital y a los valles.

Explicó que existen varias motocicletas dañadas y que se trata de un sector que vive del ingreso diario, por lo que no puede realizar gastos constantes en reparaciones.

Los choferes del sector sindicalizado y libre de La Paz se movilizaron ayer y advierten con entrar en paro desde el lunes, en demanda de atención del Gobierno a su pedido de resarcimiento por los daños que han sufrido sus vehículos.

“El día lunes, si es que la autoridad de Gobierno no da respuesta, no convoca al sector a reunirse el día de hoy o el día de mañana, lamentablemente el día lunes vamos a masificar la medida. Si el compañero de base pide paro, vamos a tener que dar un paro. Si el compañero de base pide bloqueo, vamos a tener que entrar en un bloqueo”, dijo .