Comienza la cuenta atrás para comicios en Argentina

Argentina inició ayer la cuenta atrás para las elecciones del próximo domingo, en medio de la tensión que dejó el último debate presidencial celebrado anteayer que avivó el enfrentamiento entre el peronista Alberto Fernández, favorito en los sondeos, y su principal adversario, el actual mandatario Mauricio Macri.

En los días que quedan hasta el inicio el viernes de la veda electoral, ambos postulantes buscarán rascar apoyos en el interior del país.

Mientras Fernández recaló ayer en varias localidades del sur de la provincia de Buenos Aires —el más disputado distrito electoral, que también celebrará comicios provinciales el día 27—, Macri viajó a la norteña Jujuy, donde su coalición renovó el poder en junio pasado.

Como ya ocurrió la semana pasada, tras el primero de los debates televisados, el día después del segundo se centró ayer en el análisis del cara a cara en los medios, donde se destacaron los fuertes cruces entre los dos principales adversarios, principalmente por los temas de corrupción y la crisis económica.

Enojos

Temprano, a la salida de su vivienda, en el barrio porteño de Puerto Madero, Fernández negó a los medios de comunicación que hubiera habido “tensión” en el debate y esperó que Macri “no se vuelva a enojar” si pierde los comicios, al acusarle de haber ordenado al Banco Central dejar aumentar el precio del dólar tras las primarias de agosto, cuando la victoria peronista provocó un caos en el mercado cambiario y bursátil que agravó la ya dilatada recesión.

“Lo que quisiera es que, si el resultado le resulta adverso, Macri no se enoje como hizo la última vez y no maltrate a los argentinos y no libere al dólar para que escale como permitió la última vez que ocurra, según cuenta alguna causa judicial que hay en Buenos Aires”, dijo ya por la tarde en una rueda de prensa en la localidad bonaerense de Bahía Blanca.

Con la economía atada a la incertidumbre política, los mercados abrieron ayer la semana electoral con una creciente demanda de dólares, el precio de la divisa estadounidense subió 50 centavos.

FIN DE CAMPAÑA

Oficialistas cierran su campaña en Córdoba. Para sus actos de cierre de campaña, antes de que el viernes comience la prohibición de realizar actos proselitistas, Macri y su compañero para vicepresidente, Miguel Ángel Pichetto, estarán el jueves en la ciudad de Córdoba.

Los Fernández clausuran en Mar del Plata. El candidato opositor, y favorito en la preferencia de voto, junto con Cristina Fernández, su compañera de fórmula, cerrarán su campaña electoral también el jueves en la ciudad de Mar del Plata.

FERNÁNDEZ MIRA DE REOJO LO QUE PASA EN CHILE

EFE

Con la cuenta atrás activada para las presidencias, y con la batalla dialéctica en ascenso, en Argentina se mira de reojo las violentas protestas convocadas contra el gobierno de Sebastián Piñera, que ya han dejado una decena de muertos y se producen pocos días después de los disturbios en Ecuador para reclamar a Lenín Moreno la eliminación de los subsidios al combustible.

“Lo que pasa en Ecuador, lo que pasa en Chile, lo que pasa en Argentina es lo mismo, son políticas diseñadas con el mismo criterio y la misma lógica. En algún momento la gente se siente mal porque el ajuste siempre lo hacen los mismos y eso tiene que terminarse de una vez por todas”, subrayó Fernández en su primera comparecencia de prensa de ayer.