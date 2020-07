Los casos de Covid-19 suben de nuevo en España

Madrid |

Los casos de coronavirus continuaron subiendo ayer en España, hasta su mayor cifra en más de tres meses, pero las autoridades insisten en que la situación no es grave pues los análisis y el seguimiento son mucho mejores y la mayoría de los nuevos contagios son asintomáticos.

España registró 1.229 casos en las últimas 24 horas, frente a los 1.153 de un día antes, la cifra más alta en algo más de tres meses, y las regiones de Aragón y Madrid son las que registran más contagios nuevos. España tiene actualmente 483 brotes activos con 5.700 casos.

Con estas cifras, el total de contagios llega a 285.430, y los fallecidos suman 28.443, dos más que el miércoles y diez más que en la última semana.

A pesar de este aumento de casos, el ministro de Sanidad, Salvador Illa, descartó que el país se encuentre en una "segunda ola" de la pandemia como la que tuvo lugar en marzo y abril, cuando España fue uno de los países más afectados de todo el mundo.

"La situación no es en absoluto comparable a lo que vivimos en marzo y abril", afirmó por su parte el director del Centro de Coordinación y Alertas y Emergencias Sanitarias, Fernando Simón, ya que no hay "transmisión comunitaria generalizada".

Illa aseguró, en una comparecencia en el Congreso, que la mayoría de los brotes "son muy reducidos y están localizados" y que el 60 por ciento de los nuevos casos conocidos son asintomáticos, lo que muestra la mejora de los rastreos y del seguimiento de contactos.

Simón reconoció que en algunos puntos la transmisión del virus "ha superado lo esperado", pero incidió en que los casos asintomáticos son en general de jóvenes que se detectan "mucho antes", con lo que se previene mejor la propagación de los contagios.

Mientras tanto, la ministra de Exteriores, Arancha González Laya, aseguró que tanto ella como la titular de Turismo, Reyes Maroto, se están "volcando" para mostrar que España "es un país seguro" para los turistas.

Añadió que en este país hay brotes, como en "todos los demás países europeos, pero que "están controlados, gestionados, identificados y aislados".

Este trabajo busca revertir las cuarentenas a viajeros procedentes de España o recomendaciones de no viajar a varias regiones españolas emitidas por varios países europeos.

El ministro de Sanidad anunció también el refuerzo del control sanitario de los pasajeros aéreos con el despliegue de 650 personas más en 26 aeropuertos con ese objetivo.

Además, se han desplegado 219 cámaras termográficas en los aeropuertos para poder detectar a los que lleguen con fiebre.

Ayer entraron en vigor nuevas medidas profilácticas en la región de Madrid, como la obligatoriedad de usar mascarillas en cualquier circunstancia.