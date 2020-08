Partidos opositores de Venezuela acuerdan marginarse en parlamentarias

Caracas |

Los principales partidos de oposición de Venezuela acordaron no participar en los comicios parlamentarios del próximo 6 de diciembre, tras considerar que el proceso es un "fraude" que impide una "elección libre y competitiva", informaron este domingo en un comunicado conjunto.

"Las organizaciones políticas democráticas de Venezuela manifestamos al pueblo venezolano y a la comunidad internacional que, de manera unánime, decidimos no participar en el fraude electoral convocado por el régimen de (Nicolás) Maduro", indica el texto suscrito por 27 organizaciones.

Ello, "habiendo agotado todos nuestros esfuerzos" para "un proceso electoral competitivo, que garantizara el respeto a la voluntad soberana del pueblo", añadió el escrito, donde se asienta el "respaldo" a la Asamblea Nacional, único poder en manos de la oposición, y al jefe parlamentario, Juan Guaidó.

Desde la jefatura del Parlamento, Guaidó reclamó en enero de 2019 la presidencia encargada de Venezuela, con el reconocimiento de medio centenar de países encabezados por EEUU; luego de que la mayoría opositora de la cámara declarara "usurpador" a Maduro acusándole de haber sido reelecto en 2018 de manera fraudulenta.

"Esta nueva farsa está condenada al fracaso. Sabemos que no es suficiente rechazarla, es clave permanecer unidos ejerciendo la mayoría en medio de la emergencia y junto a la presión internacional poder acabar con la tragedia que generó la dictadura", escribió Guaidó en Twitter.

En un mensaje en la misma red social, el diputado Henry Ramos Allup, suscribió, en nombre de Acción Democrática, partido fundado hace 79 años, la "declaración conjunta" que asienta la decisión de no participar en un "fraude" convocado "a través de sus instrumentos ilegítimos".

La oposición acusa a Maduro, bajo cuya gestión el país con las mayores reservas de crudo del mundo cayó en la peor crisis de su historia reciente, de usar "el control que ejerce sobre todos los poderes públicos" para acabar "con la posibilidad de tener cualquier tipo de elección libre y competitiva".

Rechazan la designación, el 12 de junio pasado, por parte del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) -de línea chavista- de la directiva del Consejo Nacional Electoral (CNE) encabezada por Indira Alfonzo, una exmagistrada sancionada por Canadá.

Con la oposición marginada, el oficialismo tiene el camino libre para recuperar el control legislativo que perdió en diciembre de 2015.