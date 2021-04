Obama insta al mundo a rechazar la junta militar de Birmania

Washington |

El expresidente de Estados Unidos Barack Obama instó a todas las naciones a mantenerse firmes contra la junta militar que asumió el control de Birmania, expresando su solidaridad con los manifestantes por la democracia y advirtiendo sobre un "estado fallido".



"La atención del mundo debe permanecer puesta en Birmania, donde me ha horrorizado la violencia desgarradora contra los civiles y me vi inspirado por el movimiento nacional que representa la voz del pueblo", dijo Obama, quien visitó el país asiático para apoyar su incipiente adopción de la democracia hace una década.



"El esfuerzo brutal e ilegítimo de los militares para imponer su voluntad después de una década de mayores libertades claramente nunca será aceptado por la gente y no debería ser aceptado por el resto del mundo", sostuvo Obama en un comunicado.



El 1 de febrero, el ejército de Birmania derrocó al gobierno electo y arrestó a la líder democrática Aung San Suu Kyi.



Obama, que es parco en sus comentarios sobre asuntos internacionales, respaldó la acción de Estados Unidos bajo el mando del actual mandatario Joe Biden -quien fue vicepresidente durante su gobierno- y de otras naciones para "imponer costos a las fuerzas armadas" en un intento por restaurar la democracia.



"Los vecinos de Birmania deben reconocer que un régimen asesino rechazado por la gente sólo traerá mayor inestabilidad, crisis humanitaria y el riesgo de un Estado fallido", opinó.



Obama habló después de una cumbre de la Asociación de Naciones del Sudeste Asiático (Asean), en Yakarta a la que fue invitado el jefe de la junta, Min Aung Hlaing, y el anfitrión Indonesia instó a poner fin a la violencia.