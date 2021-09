OPS: se necesitan 540 millones de dosis para inmunizar 60% de población en el continente americano

La Organización Panamericana de la Salud (OPS) advirtió este miércoles que se necesitan 540 millones de dosis adicionales de vacunas contra la Covid-19 para inmunizar al menos el 60% de la población en el continente americano.

La directora de la OPS, Carissa Etienne, explicó durante su conferencia de prensa semanal que en las Américas están cuatro de los diez países con el mayor número de casos en el mundo e indicó que la región ha sufrido "casi un tercio de todas las muertes" atribuidas al virus.

"Debemos ampliar el acceso a las vacunas en nuestra región, especialmente en los lugares que se están quedando atrás", reclamó la funcionaria, quien estimó que más de un tercio de los países de la región deben aún vacunar al 20% de su población y que en algunos lugares la cobertura "es mucho menor".

Etienne consideró que las donaciones son "la mejor y más rápida" vía para avanzar en la inmunización e instó a las naciones con excedentes de dosis a que las compartan.

Además, animó a los países que reciban las vacunas a que las administren "tan pronto como lleguen".

Respecto a las cifras de casos y muertes, reveló que en la última semana se reportaron 1,6 millones de nuevos contagios y alrededor de 22.000 fallecimientos en el continente americano relacionados con la Covid-19.

En particular, hubo un aumento de los casos en América del Norte, así como en Santa Lucía y Puerto Rico, en el Caribe; además de una aceleración de los brotes en Centroamérica, con Costa Rica y Belice como los más afectados.

Etienne indicó que los positivos están disminuyendo "en general" en América del Sur, con excepción de Venezuela, donde los casos "se estabilizan", y de Surinam, que ya completa cuatro semanas consecutivas de alzas en la transmisión.

La directora de la OPS llamó la atención sobre la situación en Haití y Venezuela, donde "los frágiles sistemas de salud y los desafíos políticos han retrasado aún más las inmunizaciones".

El jefe de Información de Emergencias Sanitarias y Evaluación de Riesgos de la OPS, Enrique Pérez-Gutiérrez, indicó durante la rueda de prensa que Venezuela ha recibido 4,9 millones de dosis de las vacunas de Sputnik, Sinopharm y Abdala.

Pérez-Gutiérrez agregó que, dentro del mecanismo Covax para una distribución equitativa de las vacunas, se han generado órdenes de compra a través del fondo rotatorio de la OPS de 693.000 dosis de la vacuna de Sinovac, que deberían estar llegando a finales de septiembre a ese país.

Dosis adicionales de Sinopharm se espera que arriben a Venezuela para el "último trimestre del año".

Venezuela ha administrado hasta ahora 9.342.817 dosis, de las cuales 3.326.547 – un 36%- han completado esquemas con la segunda dosis, sostuvo Pérez-Gutiérrez.

Por otra parte, el asesor en enfermedades virales emergentes de la OPS, Jairo Méndez, indicó que la nueva variante Mu, que la Organización Mundial de la Salud (OMS) acaba de clasificar como "variante de interés", ha sido detectada desde enero pasado en Colombia, y con una transmisión comunitaria "esporádica" en Costa Rica y Ecuador.

"Esta nueva denominación de Mu no genera en esencia ningún cambio o una amenaza o un riesgo en particular", afirmó Méndez.



Indicó que esta variante ha sido además detectada "muy escasamente" en otros países que no precisó, "sin ningún impacto en términos de gravedad, letalidad o aumento de la transmisión".