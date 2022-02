Dinamarca descarta cuarta dosis y no ofrecerá la tercera a menores de 18 años

Dinamarca descartó este viernes la cuarta dosis de la vacuna contra el Covid-19 y no ofrecerá la de refuerzo a los menores de 18 años por la alta inmunización de la población, la menor peligrosidad de la variante ómicron y la estacionalidad.



Esos motivos habían sido esgrimidos ya por las autoridades danesas para levantar todas las restricciones de la pandemia de coronavirus hace diez días, lo que convirtió a este país nórdico en el primero en hacerlo en Europa.



La Dirección General de Sanidad, que sí ha ofrecido la cuarta dosis a personas con dolencias graves y especialmente vulnerables, considera que los mayores de 85 años y los residentes en asilos están bien protegidos con la de refuerzo y tanto ellos como el resto de lo población no necesitan otra más en la situación actual.



"No hay motivos sanitarios para ofrecer la tercera dosis a los menores de 18 años actualmente, porque no ha sido aún aprobada por la Agencia Europea del Medicamento y porque ese grupo de edad ya tiene gran inmunidad y poco riesgo de sufrir enfermedad grave si se infecta con ómicron", consta en un comunicado.



Sanidad, que planea cerrar el programa de vacunación en primavera, sí seguirá recomendando en cambio vacunar a todos los niños de entre 5 y 11 años, al contrario que el resto de países escandinavos y que Alemania y pese a la oposición de colectivos de médicos y padres daneses.



Aunque la adhesión al programa de vacunación infantil es menor de la esperada, con menos del 50 % de los niños con una dosis, Sanidad cree que ha contribuido a aumentar la inmunidad general en un 2 % en un momento importante de la pandemia y reducido al mínimo los casos de síndrome inflamatorio multisistémico, de ahí que haya decidido mantener la recomendación.



Dinamarca, uno de los países que más test de coronavirus por habitante ha hecho en el mundo, ha registrado esta semana por primera vez en 2022 un ligero descenso en el contagio, que se mantiene no obstante en niveles muy elevados, con una incidencia a 7 días de 5.061 infectados por 100.000 habitantes.



El nivel de hospitalizados se mantiene en niveles récord, aunque las autoridades han admitido que hasta el 40 % de los casos corresponden a personas que fueron ingresadas por otros motivos.



El 80,9 % de los daneses ha recibido la pauta completa de la vacuna y el 61,3 %, la dosis de refuerzo.



La tasa de mortalidad danesa es de 68,32 por cada 100.000 habitantes, una de las más bajas de Europa y casi tres veces inferior a la de países como Francia, Portugal o España.