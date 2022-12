FFAA y Policía de Perú "no acatarán" actos contrarios al orden constitucional

El Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas (CCFFAA) y la Policía Nacional de Perú (PNP) alertaron este miércoles que no acatarán ningún acto contrario al orden constitucional, horas después de que el mandatario Pedro Castillo dictara la disolución del Congreso y el nombramiento de un Gobierno de emergencia, calificado mayoritariamente como un golpe de Estado.



"Cualquier acto contrario al orden constitucional establecido, constituye una infracción a la Constitución y genera el no acatamiento por parte de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional del Perú", señalaron el CCFFAA y la PNP en un comunicado.



Agregaron que ambas instituciones son "respetuosas" del orden constitucional que establece el artículo 134 de la carta magna, según el cual el presidente del país solo está facultado para disolver el Congreso si este ha censurado o negado su confianza a dos Consejos de Ministros.



Además, hicieron un llamado a la calma y pidieron a la población "confiar en las instituciones del Estado legalmente establecidas".



El comunicado fue divulgado después de que el jefe de Estado anunciara su decisión "de establecer un Gobierno de excepción" y de disolver temporalmente el Congreso, que esta tarde tenía programado el debate y la votación de una tercera moción de vacancia (destitución) presidencial.



"Se dictan las siguientes medidas: Disolver temporalmente el Congreso de la República e instaurar un Gobierno de emergencia excepcional", dijo Castillo en un mensaje a la nación que no fue previamente anunciado por su equipo de comunicaciones o en sus redes sociales.



El mandatario anunció que también dicta "convocar en el más breve plazo a elecciones para un nuevo Congreso con facultades constituyentes para elaborar una nueva Constitución en un plazo no mayor de 9 meses" y ordenó un toque de queda a nivel nacional a partir de hoy desde las 22:00 hora local.