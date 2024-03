Las emisiones de la energía batieron nuevo récord en 2023, aunque su aumento se ralentizó

"Todos ellos tenían el potencial de desbaratar los esfuerzos por construir sistemas energéticos más limpios y seguros. En cambio, hemos visto lo contrario en muchas economías. La transición hacia una energía limpia prosigue a buen ritmo y reduce las emisiones, incluso con la demanda mundial de energía creciendo más en 2023", indicó en el comunicado Fatih Birol, director ejecutivo de la AIE.

Global CO2 emissions from energy rose less in 2023 than the year before even as total energy demand growth accelerated







The major expansion of technologies like solar, wind & EVs is limiting the increase in emissions & bringing them closer to a peak







More: https://t.co/ip89eayF0f pic.twitter.com/aY8qclv6gG

— Fatih Birol (@fbirol) March 1, 2024