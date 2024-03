Irán condena a casi cuatro años de cárcel al cantante del himno de las protestas por Amini

El cantante Shervin Hajipour anunció este viernes que ha sido condenado a tres años y ocho meses de cárcel por "propaganda contra el sistema e incitación a los disturbios" por su canción "Baraye" (Para), que se convirtió en el himno de las protestas desatadas por la muerte de Mahsa Amini en 2022, en Irán.

"El acusado ha sido condenado a tres años de prisión por hacer propaganda contra el sistema y a otros ocho meses de cárcel por incitar a provocar disturbios con el fin de atentar contra la seguridad del país", dice la sentencia que ha compartido el artista en la red social Instagram.

Hajipour no concretó cuándo fue sentenciado y su anuncio coincide con la celebración de elecciones al Parlamento iraní, que se producen en medio de una gran indiferencia ciudadana en gran parte por la represión de las protestas que provocó la muerte de Amini tras ser detenida por no llevar bien puesto el velo islámico.

La Justicia iraní también ha condenado al músico a dos años de prohibición de salir del país y a leer dos libros, uno de ellos titulado "El sistema de derechos de las mujeres en el islam".

El cantante fue arrestado a finales de septiembre de 2022 después de publicar en Instagram la canción "Baraye" compuesta con tuits publicados por iraníes acerca de la muerte de Amini el 16 de septiembre bajo custodia policial.

Iranian Grammy Award winner Shervin Hajipour has said that he’s been sentenced to three years in prison and prohibited from leaving Iran for two years on charges of “propaganda against the Islamic Republic and “instigating the public to protest”.pic.twitter.com/mWmhbc1dhQ

— Ghoncheh Habibiazad | غنچه (@GhonchehAzad) March 1, 2024