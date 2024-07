Qué es CrowdStrike y qué consecuencias tuvo la caída global de este servicio

El reciente fallo en la plataforma de ciberseguridad CrowdStrike ha generado un caos internacional sin precedentes, afectando a aeropuertos, bancos y medios de comunicación, entre otros sectores. Este incidente ha puesto en el foco de atención a la compañía, que es un gigante de la seguridad informática conocido por proveer servicios a firmas de renombre a nivel mundial.

Impacto global de la caída

Los aeropuertos de Aena en España, varias aerolíneas estadounidenses, empresas en Australia, y medios de comunicación como Sky News se vieron afectados por esta caída global. En el caso de Aena, cientos de fotografías muestran monitores apagados debido a la famosa "Blue Screen of Death" de Windows. La plataforma DownDetector también reportó problemas en servicios de Microsoft 365, Microsoft Store, Microsoft Azure, Banco Santander, Kutxabank, Unicaja, Movistar, Instagram, Spotify y otras grandes empresas.

El error aparecía en forma de pantalla azul, dejando los ordenadores inutilizados. Al intentar reiniciar, los sistemas entraban en un bucle continuo de reinicios sin solución aparente. Este fallo no solo afectó a empresas tecnológicas, sino que tuvo un impacto profundo en múltiples sectores, incluyendo aviación, salud, servicios bancarios y medios de comunicación.

La causa del problema

Según George Kurt, el problema se originó por “un defecto encontrado en una actualización de contenido de los usuarios de Windows”. El CEO de CrowdStrike, George Kurtz, se disculpó con los clientes y confirmó en redes sociales que el error no se trataba de un incidente de seguridad ni de un ciberataque, sino de una actualización defectuosa que fue identificada, aislada y corregida. "Hubo un problema con una actualización de contenido de Falcon para hosts de Windows",declaró en X..

Today was not a security or cyber incident. Our customers remain fully protected.







We understand the gravity of the situation and are deeply sorry for the inconvenience and disruption. We are working with all impacted customers to ensure that systems are back up and they can…

— George Kurtz (@George_Kurtz) July 19, 2024