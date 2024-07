Maduro acusa de muertes a la oposición e inicia una megacacería política

El régimen de Nicolás Maduro avanza contra la oposición y hay fuertes versiones de que firmó y ordenó la detención de la líder de la oposición María Corina Machado ayer. La mujer que respaldó la candidatura presidencial de Edmundo González Urrutia, ante su propia proscripción, quedó en la mira del chavismo, acusada incluso desde antes de las elecciones de este domingo en Venezuela de presuntas conspiraciones, con las que se procedió a detener a otros dirigentes.

A nivel diplomático circula entre varios países la información de que la presidenta del Circuito Judicial del Area Metropolitana de Caracas, Katherine Nayartih Haringhton Padrón; la Magistrada Elsa Janeth Gomez Moreno, presidenta de la Sala Penal, y Ángel Fuenmayor, director de Delitos Comunes, ya firmaron la orden de arresto.

La misma versión sostiene que “esta orden la ejecutará el Tribunal Segundo de Terrorismo del Área Metropolitana”, y que ya fueron designados los cuerpos de seguridad Dgcim y Sebin.

Fuentes cercanas a Corina Machado consultadas en Caracas desconocían ayer que ya esté en marcha un operativo para detenerla e insisten con que “a esta hora son rumores”.

Desde la Asamblea Nacional, el chavista Jorge Rodríguez, alto mando del chavismo, había explicitado el pedido de meter presos tanto a Machado como a González Urrutia, en un discurso en la sesión ordinaria de ayer.

En el mismo sentido habló allí Diosdado Cabello, que anticipó una avanzada contra opositores “se llamen como se llamen”. “Diez jefes van detenidos”, lanzó en su discurso.

La arenga para meter opositores presos por parte del chavismo llegó luego de que uno de los principales cuadros disidentes, Freddy Superlano, fuera considerado secuestrado por fuerzas oficialistas ayer, a lo que González Urrutia reaccionó y exigió “su liberación inmediata”.

Las incendiarias declaraciones de los referentes chavistas escalaron con velocidad desde que el régimen autoproclamara reelecto a Maduro en Venezuela.

En paralelo a los discursos en la Asamblea Nacional, el presidente venezolano también habló: responsabilizó al candidato presidencial opositor González Urrutia por la escalada de manifestaciones y pidió “justicia” por la “violencia criminal” que le endilgó tras la votación en Venezuela.

“Hago responsable a González Urrutia de todo lo que está sucediendo en Venezuela, de la violencia criminal, de los delincuentes, de los heridos, de los fallecidos, de la destrucción. Usted será el responsable directo, Edmundo González Urrutia y María Corina Machado. La justicia tiene que llegar, en Venezuela tiene que haber justicia, no puede ser que se ataque al pueblo”, bramó Maduro, instantes antes de que trascendieran órdenes de arresto.

Según datos difundidos por el Foro Penal, una ONG venezolana que releva detenciones arbitrarias, las protestas contra el fraude en las elecciones de Venezuela acumulan 11 muertos y al menos 177 detenidos hasta ayer.

En una sesión ordinaria de la Asamblea Nacional de Venezuela, Diosdado Cabello adelantó que líderes opositores serán apresados en las próximas horas.

Se sumaba así a otros chavistas como Jorge Rodríguez, presidente de la Asamblea, y el diputado José Dionisio Brito que ya habían instalado el reclamo de cárcel para los opositores.

El número 2 del chavismo, Diosdado Cabello, anticipó que “10 jefes” de la oposición van a ser detenidos, “tengan el apellido que tengan: Machado, González, Superlano, Patiño o Mendoza”.

Rodríguez, directamente había dicho que Edmundo González Urrutia, candidato presidencial, y María Corina Machado, líder de la oposición, tienen que ir presos.

“Con el fascismo no se pueden tener contemplaciones, con el fascismo no se dialoga. Al fascismo no se le dan beneficios procesales. Al fascismo no se les perdona, cuando se les perdona casi acaba con el planeta, casi acaba con la humanidad”, arengó ayer en la sesión ordinaria, el chavista presidente de la Asamblea Nacional.

Pretenden detener a otros seis opositores

Pedro Urrutchurtu, uno de los seis colaboradores de la líder opositora María Corina Machado que están asilados en la residencia argentina en Caracas, denunció que efectivos del régimen de Nicolás Maduro intentan ingresar a dicha sede que goza de inmunidades diplomáticas internacionales inviolables.

Los seis opositores se refugiaron luego de que la Fiscalía los acusara de varios delitos.