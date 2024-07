EEUU advierte a Maduro ante una posible represalia contra Machado y González

Estados Unidos ya mostró su posición frente a la coyuntura que sucede en Venezuela, debido a una proclamación “irregular” de Nicolás Maduro, como presidente tras las elecciones del domingo. Otros países americanos también mostraron su postura y desconocieron el acto democrático al que llamaron “fraude electoral”.

Asimismo sucedió con María Elvira Salazar, representante a la Cámara de Estados Unidos por el partido Republicano, quien le envió una dura advertencia al régimen de Maduro si atentan contra la vida y seguridad de los opositores María Corina Machado y Edmundo González.

Un video publicado en X (antes Twitter), revela el momento en que un miembro de la Asamblea de Venezuela pide cárcel para los candidatos opositores, aludiendo que ellos promueven el “fascismo” en ese país.

“Con el fascismo no se dialoga. Al fascismo no se le dan beneficios procesales, al fascismo no se le perdona (...) se le aplican las leyes, con esto quiero decir que tiene que actuar el ministerio público y tienen que ir presos sus jefes (Machado y González)”, dijo Jorge Rodríguez en el encuentro de la Asamblea Nacional.

Esto generó el enojo en la representante estadounidense y de origen cubano, quien de manera contundente afirmó que “si el chavismo le toca un pelo a María Corina Machado y/o Edmundo González, Estados Unidos se encargará de que su justicia les llegue muy pronto”.

Disconformidad

Por otro lado, dos militares retirados del ejército venezolano, Javier y Juan Carlos Nieto Quintero, manifestaron su inconformidad con el Presidente venezolano y afirmaron que apoyan a la oposición.

“Nos dirigimos a todo el cuerpo de generales y almirantes, sus oficiales y tropa de las Fuerzas Armadas Nacionales para persuadirlos a tomar las decisiones correctas en este momento histórico que vive la patria”, afirmaron los militares de las promociones Batalla de Mosquitero y Batalla de Pinos.

Maduro reta a González

El mandatario de Venezuela, Nicolás Maduro, retó ayer al candidato presidencial de la oposición mayoritaria, Edmundo González Urrutia, a salir de donde “está escondido” e ir al Palacio de Miraflores —sede del gobierno, en Caracas— a encontrarse con él y “dar la cara”.

Ofrecen asilo

El Gobierno de Costa Rica ofreció ayer asilo político al aspirante presidencial venezolano Edmundo González y a la líder de la oposición María Corina Machado tras conocer que hay órdenes de captura contra ellos.

“Hemos sido informados de que existen órdenes de aprehensión, de captura y de arresto en contra de María Corina Machado y Edmundo González en Venezuela. Por mi medio, el Gobierno de la República anuncia que estamos dispuestos a otorgar asilo político, refugio, en Costa Rica tanto a María Corina Machado como a Edmundo González”, afirmó el canciller, Arnoldo André.