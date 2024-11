Hay oficialmente 89 desaparecidos en Valencia

Las oficinas ante mortem habilitadas por la Policía Nacional y la Guardia Civil españolas, en colaboración con médicos forenses, contabilizaban a las 20 hora local de ayer (14 hora boliviana) 89 casos de desaparecidos activos a causa del desastre que afectó a la provincia de Valencia (este) el pasado 29 de octubre, según las cifras del Centro de Integración de Datos (CID).



Esos casos activos corresponden exclusivamente a las denuncias donde los familiares han aportado diferentes datos y facilitado muestras biológicas que permitan la identificación posterior de sus familiares, informó el Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana (TSJCV).



El CID indica que es importante hacer constar que las denuncias de desaparecidos con expediente activo en las oficinas ante mortem no equivalen al número total de desaparecidos que podría haber generado la tragedia, pues puede haber casos de desaparición que no se hayan denunciado todavía.



Una semana después de las históricas inundaciones en España, el número provisional de muertos se eleva a 218 fallecidos, 214 sólo en Valencia, tres en Castilla-la-Mancha y uno en Andalucía.



Los juzgados ya han autorizado la entrega de “cerca de medio centenar de cadáveres” de los fallecidos a sus familiares, indicó el Tribunal Superior de Justicia de Valencia en la red social X.



Por otro lado, la prioridad sigue siendo aún la localización de los desaparecidos. Las operaciones se centran en estacionamientos y construcciones subterráneas, que se inundaron completamente y todavía no han sido del todo inspeccionados.