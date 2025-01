Israel y Hamás acuerdan un alto el fuego en Gaza tras 15 meses en guerra

Tras 15 meses de guerra, más de 46.700 cadáveres palestinos y una destrucción sin apenas precedentes, Israel y Hamás han alcanzado un acuerdo de alto el fuego en Gaza. Lo han anunciado dirigentes de dos de los países mediadores —Mohammed al Thani, primer ministro de Catar, y Joe Biden, presidente de Estados Unidos— cinco días antes del regreso a la Casa Blanca de Donald Trump, quien llevaba semanas dejando claro que no quería encontrarse ese conflicto abierto.

En los 42 días de la primera fase del acuerdo, Hamás liberará a 33 rehenes (mujeres, los 2 niños pequeños de la familia Bibas, hombres de más de 50 años, enfermos y heridos) en su mayoría vivos. Del casi centenar aún en cautiverio (94 secuestrados en el 7-O y otros cuatro israelíes —dos soldados muertos y dos civiles— en su poder desde hace más de 10 años), 36 fueron declarados muertos.

Israel, por su parte, iniciará la retirada de la devastada Franja de Gaza tras más de un año de intensa operación aérea y terrestre, permitirá el regreso de más de un millón de gazatíes desplazados al semidestruido norte del enclave palestino, pondrá en libertad a un millar de presos palestinos mientras la ayuda humanitaria aumentará a 600 camiones diarios.

En la segunda fase, el ejército israelí deberá completar el repliegue, incluyendo el corredor de Filadelfia que hace pocos meses era una línea roja para Netanyahu. Los más de 200 presos con cadenas perpetuas en las cárceles israelíes por graves atentados serían expulsados a Gaza, Catar o Turquía.

Hamás pidió garantías a los mediadores de que Israel no reanudará la ofensiva tras la primera fase temiendo además que entonces, con Trump ya en la Casa Blanca, tendría menos limitaciones. En Israel, especialmente entre las angustiadas familias de los secuestrados no incluidos en la primera lista y que exigían un acuerdo completo y no gradual, el temor es que Hamás dilate las conversaciones que deben iniciarse en la decimosexta jornada de la primera fase sobre las siguientes etapas. De esta forma, no liberaría al resto de rehenes, su única baza en la mesa de las negociaciones, mientras aprovecha la tregua para rearmarse y reorganizarse.

Unos 2 mil israelíes han muerto en la escalada incluyendo 1.200 en la jornada del 7-0 y más de 400 soldados en la operación terrestre iniciada 20 días después en la Franja de Gaza en la guerra más larga de su historia.

Al devastado enclave palestino le espera una ardua y costosa reconstrucción tras una ofensiva que ha causado, según el ministerio de Sanidad bajo control de Hamás, más de 46 mil muertos. A finales de noviembre, Netanyahu indicó que sus fuerzas mataron a cerca de 20 mil efectivos armados de Hamás en la Franja de Gaza. El 90 por ciento de los 2,3 millones de habitantes fueron desplazados en 15 meses de pesadilla.

Alto al fuego en Gaza entra en vigor el domingo

El alto el fuego entre Israel y el grupo islamista Hamás en la Franja de Gaza entrará el vigor “a las 12:15 del mediodía” de este domingo, 19 de enero, anunció ayer el primer ministro y ministro de Exteriores de Catar, Mohamed bin Abderrahmán.

El jefe del Gobierno catarí, que ha ejercido de mediador entre las partes en conflicto junto con Egipto y Estados Unidos, anunció en una rueda de prensa que “se trabaja ahora por finalizar los trámites de implementación esta noche, de ahí después se tomarán las medidas internas para el Gobierno israelí para la entrada en vigor del acuerdo el domingo 19 de enero”.

La implementación de este acuerdo y la entrada en vigor del alto el fuego será a partir de las 12.15 del mediodía del domingo, detalló posteriormente el portavoz del Ministerio de Exteriores de Catar, Majed al Ansari, aunque sin precisar en qué huso horario.

Presidente israelí celebra el acuerdo

El presidente de Israel, Isaac Herzog, celebró el recién anunciado acuerdo de alto el fuego en la Franja de Gaza acordado con la organización islamista Hamás, que acogió con cautela, asegurando que es “uno de los mayores retos” jamás afrontados por su país.

“No nos hagamos ilusiones. Este acuerdo, cuando se firme, apruebe e implemente, traerá consigo momentos profundamente dolorosos, desafiantes, y angustiosos”, auguró.