Conozca las frases más memorables del papa Francisco

Desde que fue nombrado obispo de Roma en 2013, el papa Francisco se distinguió por su humildad, por ser un transgresor de las tradiciones de la Iglesia en temas polémicos y por marcar la diferencia, ya sea por sus acciones o por los mensajes que entregó.

"Cuando me encuentro con una persona gay, tengo que distinguir entre su ser gay y ser parte de un lobby. Si aceptan al Señor y tienen buena voluntad, ¿quién soy yo para juzgarlos? Ellos no deben ser marginados. La tendencia (a la homosexualidad) no es el problema... ellos son nuestros hermanos".

"Yo no quería", respondió Francisco. De hecho, "una persona que quiere convertirse en papa no se ama a sí misma. Y Dios no lo bendice", dijo el pontífice En un encuentro con estudiantes católicos de Italia y Albania en junio de 2014

"Los comunistas nos han robado la bandera. La bandera de los pobres es cristiana (...). La pobreza es el centro del Evangelio... Los comunistas dicen que todo esto de la pobreza es algo comunista. Sí, claro, ¿cómo no?... Pero veinte siglos después (de la escritura del Evangelio). Cuando ellos hablan, nosotros podríamos decirles: '¡Pero si son cristianos!'", dijo el papa a Il Messagero.

"Abusar de los niños es una enfermedad", dijo el 9 de febrero de 2017 y agregó que la Iglesia católica debe esforzarse más en la selección de los candidatos que aspiren a ser sacerdotes.

"Me comprometo a la celosa vigilancia de la iglesia para proteger a los menores y prometo que todos los responsables rendirán cuentas", les dijo a los obispos en Estados Unidos.

"Algunos piensan que, perdón por usar esa palabra, para ser buenos católicos tenemos que ser como conejos. No. Paternidad responsable" dijo en enero de 2015.

"El gran Pablo VI, en una difícil situación en África, permitió a las monjas usar anticonceptivos en casos de violencia... Por otra parte, evitar el embarazo no es un mal absoluto. En ciertos casos, como en este que mencioné del papa Pablo VI, era claro".

"Tantos católicos son así. Y escandalizan. Cuántas veces hemos oído, todos nosotros, en el barrio y en otras partes, 'pero, para ser católico como aquel, es mejor ser ateo'. Ese es el escándalo. Te destruye. Te derriba. Y esto sucede todos los días", dijo el pontífice durante una misa matinal en Casa Santa Marta.

"El señor nos ha redimido a todos nosotros con la sangre de Cristo: todos nosotros, no solo los católicos. Todos, incluso a los ateos", dijo.

"La globalización de la esperanza debe sustituir a la globalización de la exclusión y la indiferencia", dijo el Papa en 2105, desde Bolivia.

"Una persona que piensa en construir muros, cualquier muro, y no en construir puentes, no es un cristiano", en un mensaje dirigido a Donald Trump.

"Solo voy a decir que este hombre no es cristiano si ha dicho cosas como estas. Debemos ver si ha dicho estas cosas de esta manera y le daré el beneficio de la duda", matizó el sumo pontífice.