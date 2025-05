Reservas Internacionales suben a $us 2.680 millones y el BCB dice que, sin bloqueo legislativo, serían de $us 5.000 millones

El Banco Central de Bolivia (BCB) informó este lunes que, al 30 de abril de 2025, las Reservas Internacionales Netas (RIN) alcanzaron a $us 2.618 millones, cifra superior en $us 642 millones respecto a la registrada a finales de la gestión 2024.

Según los datos, las Reservas en oro crecieron en $us 507 millones para situarse en $us 2.397 millones, que representan más del 90% del total de las RIN. En tanto, las Reservas en divisas subieron en $us 118 millones para situarse en $us 165 millones.

El presidente de BCB, Edwin Rojas, aseguró que el crecimiento de las RIN de esta magnitud no se había visto en 16 meses y destacó que se cumplen las previsiones de estabilidad con tendencia positiva.

¿Cómo sería sin bloqueo legislativo?

Sin embargo, resaltó que, de no existir un bloqueo de parte de la Asamblea Legislativa, se habría llegado a hablar de una cifra de las RIN de hasta $us 5.000 millones. Explicó que se habrían acumulado más reservas si la Asamblea no hubiese tardado en la aprobación de la Ley del Oro, que recién se sancionó en 2023. Asimismo, se habría percibido más dólares si el Legislativo aprobaba los créditos internacionales.

Según el cálculo de Rojas, una Ley del Oro aprobada de manera oportuna habría generado una acumulación de Reservas mayor en $us 1.500 millones, mientras que la aprobación de créditos habría generado unos $us 1.000 millones, tomando en cuenta incluso que los desembolsos llegan por partes.

"Hagan números: estaríamos hablando que hoy yo estaría presentando un nivel de Reservas superior a los 5.000 millones de dólares, con los cuales con seguridad no estaríamos discutiendo, ni ustedes amigos de la prensa estarían preocupados por lo que pasa en el mercado paralelo (del dólar)", dijo Rojas.

El presidente del BCB lamentó que, debido a ese bloqueo legislativo, el ente emisor tenga que concentrarse en proveer dólares para aspectos como el pago de la deuda externa y el combustible, en lugar de intervenir en el mercado cambiario del dólar.