Franclin a los cocaleros: No voy a dar mi brazo a torcer mientras el Gobierno no nos escuche

LA PAZ |

El presidente de la Asociación Departamental de Productores de Coca (Adepcoca), Franclin Gutiérrez, desde la cárcel de San Pedro en un mensaje a sus bases, dijo que no se "doblegará" ante las injusticias y adversidades que vive su organización y no dará el brazo a torcer mientras el Gobierno no dialogue y escuche sus demandas.

En una carta, a la que accedió ANF, dirigida a los productores de coca de la zona originaria ancestral de Los Yungas del departamento de La Paz, Gutiérrez desde su celda, donde se encuentra detenido hace 10 meses acusado de ser autor intelectual de una supuesta emboscada, los instó a mantener la unidad y la dignidad.

"En medio de este conflicto que estamos viviendo lleno de sufrimiento, persecución y amedrentamientos por la cual pasamos como productores de la hoja de coca quiero recordarles a todos (...) que todos somos Adepcoca y debemos estar más unidos que nunca hasta la victoria".

Asimismo, Gutiérrez ratificó que su "compromiso con la institución sigue firme, no me doblegaré ante las injusticias y adversidades que vivimos, porque en ustedes resplandece la dignidad de nuestro pueblo yungueño y decirles que 'valor es lo que se necesita para sentarse y escuchar', por ello no voy a dar mi brazo a torcer mientras ustedes, mi pueblo yungueño y yo no seamos escuchados por este Gobierno", sostiene el líder cocalero.

Gutiérrez junto a su directorio fue ratificado para continuar al frente de la Adepcoca, sin embargo, un grupo de cocaleros afines al MAS y al Gobierno crearon entidades paralelas para impulsar la elección de un nuevo directorio de Adepcoca el 31 de julio.

El dirigente cocalero de la zona tradicional está detenido desde agosto de 2018, como responsable intelectual de la muerte del teniente Daynor Sandoval, en una supuesta emboscada en La Asunta, donde además murieron dos cocaleros. La Fiscalía tras cumplirse los seis meses de investigación, resolvió ampliar esta etapa a 18 meses.

Su defensa sostiene que no existen elementos para mantenerlo detenido, porque la Fiscalía tampoco ha mostrado pruebas de los delitos por los que ha sido imputado. El día de la supuesta emboscada, Gutiérrez no se encontraba en el lugar del presunto enfrentamiento, además de otras varias contradicciones en el proceso.

Manifestó que vive una de las peores injusticias de su vida, porque en nombre de la justicia "me tratan como un criminal, privándome de defenderme en libertad, la vida en prisión es lo peor que pudo pasarme, es difícil adaptarse a esta situación; me parece una pesadilla de la cual quisiera despertar, pero, sin embargo, es una dura realidad a la que estoy sobreviviendo".

Gutiérrez dice en su carta que el único delito que cometió fue velar y exigir que se atiendan las necesidades del sector cocalero de Los Yungas, "la vida nos coloca delante de un desafío que pone a prueba nuestro coraje y nuestra voluntad de seguir luchando por el pueblo", sostiene.

Recuerda que los primeros días en la cárcel fue "aterrante", sin embargo, solo el apoyo que le ofreció su familia a la que extraña profundamente y los afiliados a la Adepcoca le dieron la fuerza para mantenerse firme, insistiendo en su libertad a través de varias audiencias pero que de manera reiterada le han negado.