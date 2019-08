6 partidos cuestionan encuestas y dicen que darán una sorpresa

Seis organizaciones políticas que tienen entre 0 y 2% de intención de voto, según la encuesta difundida por Los Tiempos el domingo, aseveraron que no creen en este tipo de estudios y que recién mostrarán sus cartas más fuertes en los dos meses que restan para la fecha de las elecciones presidenciales.

La primera encuesta de intención de voto, realizada por Mercados y Muestras para Los Tiempos, Página Siete y Asuntos Centrales, señaló que tres fuerzas políticas concentran el 73% de la intención del voto: el MAS tiene 35% de respaldo, Comunidad Ciudadana obtiene 27% y Bolivia Dice No, 11%.

Las seis organizaciones políticas restantes tienen porcentajes menores. Movimiento Tercer Sistema (MTS) tiene 2%; Unidad Cívica Solidaridad, 1%, y Frente Para la Victoria (FPV), Movimiento Nacionalista Revolucionario (MNR) y el Partido Demócrata Cristiano (PDC) registran 0% de respaldo.

El 10% de los encuestados señala que aún no sabe por quién votar y el 13% asevera que votará blanco, nulo o por ninguno.

Para el candidato presidencial del MNR, Virginio Lema, las encuestas están “manipuladas” por el Gobierno, ya que el Tribunal Electoral autorizó sólo a ciertas empresas hacer encuestas, y éstas deben pasar previamente por el filtro oficialista.

“Las mismas empresas encuestadoras son las que el mismo Gobierno ha certificado. Varias empresas pidieron autorización para hacer encuesta pero el TSE las rechazó. (Por eso) en Bolivia sólo salen las encuestas que el Gobierno quiere, y los medios están cayendo en eso”, aseveró.

Dijo que no es casualidad que el Gobierno diga días antes que Oscar Ortiz suba en la preferencia y que luego las encuestas justamente publiquen esa tendencia. “El mismo Gobierno dice que va a subir Ortiz, y luego Ortiz sube, ¿ellos son visionarios? Nos están engañando”, mencionó.

La candidata de Pan-Bol, Ruth Nina, dijo que las encuestas no le preocupan, ya que las alianzas con sectores sociales garantizarán una alta votación.

“Nunca hemos visto que hagan las encuestas, no sé de dónde sacan, desconozco las fuentes en que se basan. (…) No nos preocupa porque es normal que nos hagan desaparecer con 1% o 0%”, aseveró.

Dijo que en adelante se vienen muchas sorpresas para ganarse el voto de los indecisos. “Estamos haciendo un trabajo silencioso, de hormiga, no lanzamos globo de ensayo para luego desinflar”, dijo.

El coordinador de campaña de FPV y candidato a diputado plurinominal en La Paz, Franz Torrez, explicó que las encuestas se tomaron cuando no se había presentado aún a los candidatos y que en adelante “recién empieza la campaña”.

“Se tomaron las encuestas en cancha vacía, cuando no se conocían a los candidatos y mucho va a depender de la campaña. Recién iniciamos, vamos a ver las formas para movernos, las estrategias, no hemos hecho conocer nuestras propuestas más fuertes, que todavía están bajo la manga”, indicó.

El candidato a senador del MTS en Cochabamba, Román Loayza, dijo que respeta las encuestas, pero que no cree en ellas porque no reflejan lo que sucede en las zonas rurales, donde aseguró que el partido de Félix Patzi dará una gran sorpresa. “Todavía no se nota la campaña. Estamos trabajando de abajo a arriba, muy en secreto”, dijo.

UCS VE DISTORSIÓN Y PDC ESPERA DECISIÓN DEL TSE

El candidato presidencial de UCS, Víctor Hugo Cárdenas, aseveró que las encuestas “están distorsionadas” porque, para empezar, el binomio del MAS no debería ser tomado en cuenta porque es ilegal.

“En las encuestas que tenemos, nosotros estamos creciendo sostenidamente, nosotros no nos guiamos por encuestas de otras empresas porque son interesadas”, dijo Cárdenas.

Aseveró que el programa de UCS es el único que no se parece en nada al del MAS y que las listas de candidatos son las más representativas por la juventud y los activistas.

Por su parte, el jefe nacional del PDC, Luis Ayllón, dijo que no le sorprende la encuesta, pero que el problema principal para ellos es la indefinición en la que el TSE les ha dejado, pues no saben si podrán reemplazar a su candidato a la presidencia, tras la renuncia de Jaime Paz Zamora.

Los Tiempos buscó a varios dirigentes del MTS para tener su opinión, pero no respondieron las llamadas.