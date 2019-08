Caso PAT: Directora de la UIF niega violación al secreto bancario y declara como sindicada

La directora general de la Unidad de Investigaciones Financieras (UIF), Teresa Morales, declaró hoy en la Fiscalía de La Paz y negó la violación al secreto bancario respecto a la investigación que anunció sobre las boletas de depósitos realizadas a la empresa de Periodistas Asociados Televisión (PAT) entre 2002 a 2003.

La Fiscalía investiga a Morales a denuncia de la exgerente de PAT, Ximena Valdivia, porque presuntamente vulneró el secreto bancario e incumplió sus deberes, luego de que la UIF anunció la investigación sobre más de 50 boletas de depósito a cuentas de PAT, depósitos realizados por los mismos funcionarios del medio televisivo.

La Fiscalía dio curso a la denuncia y convocó a Morales en calidad de sindicada.

La directora de la UIF llegó a la Fiscalía a las 11:00 y declaró por una hora y media aproximadamente ante el fiscal que investiga el caso.

"El fiscal conoce los argumentos, el respaldo de Ley me respalda, en el sentido de que he hecho mi trabajo y no hay ninguna violación al secreto bancario", manifestó Morales a la conclusión de su declaración informativa.

Morales dijo que no vulneró el secreto bancario y tampoco incumplió sus deberes, al contrario, "todo lo que hace la UIF está amparado en las normas".

La UIF inició de oficio una investigación sobre el tema de depósitos realizados a la empresa PAT en los años 2002 y 2003, cuando este medio de comunicación era de propiedad del entonces vicepresidente y ahora candidato presidencial por Comunidad Ciudadana, Carlos Mesa.

La directora de la UIF mencionó que en su declaración ante el fiscal informó sobre todas las normas que la respaldan para hacer dicha investigación, entre ellas están la Ley 383, el decreto 24771 y otros reglamentos.

Mencionó que la UIF solo cumple con su trabajo al investigar aspectos financieros y si es que encuentra indicios de irregularidades en dichos depósitos, entonces serán remitidos al Ministerio Público.

La semana pasada, Morales fue denunciada por la comisión de los delitos de resoluciones contrarias a la Constitución y las leyes, incumplimiento de deberes y violación del secreto profesional, por el tema de los depósitos a la empresa televisiva. Por el mismo caso también fue denunciado el escritor Emilio Martínez.

Martínez difundió en la web las boletas de depósitos bancarios, con el fin de sustentar la versión de que Mesa habría "vendido" su candidatura vicepresidencial al MNR, a cambio de dinero para PAT. Una vez que la información circuló en redes sociales, la UIF habría tomado conocimiento del caso y anunció una investigación de oficio para conocer el origen de esos montos de dinero que sumaban más de $us 800.000 a cuentas de dicho medio televisivo.

Ahora la Fiscalía investiga presuntas irregularidades en la difusión de estos depósitos bancarios y en los próximos días convocará a declarar a Martínez y Valdivia: el primero como sindicado y la segunda como denunciante del caso.