Pedro Fedora: 35 años creando arte

Lleva 35 años en la industria de la moda, se reinventa y sigue aprendiendo sobre la creación de prendas. Llevó sus diseños a grandes pasarelas, vistió a distintas celebridades y hoy por hoy disfruta de su larga trayectoria.

“Empecé en Nueva York, me gradué de diseñador de modas en 1989 y, bueno, de ahí al año abrí mi propia firma y he tenido una línea de ropa en Estados Unidos por 25 años”, señala Fedora, en un breve resumen de su larga carrera.

Pero la vida dedicada al diseño comenzó con una inquietud un poco distinta y es que era afín a la pintura y la escultura; sin embargo, una maestra de dibujo vio que podía acercarse al diseño.

“Decidí tomar finas artes y gracias a mi profesora de dibujo que veía cómo a mis desnudos les ponía sombreros o gazas o abrigos, me dice ‘¿por qué no estudias diseño?’. Y la verdad que no sabía nada de diseño porque los diseñadores de moda no se conocían mucho en esa época y eso era más para ciudades grandes. Ser diseñador de moda nunca había cruzado por mi mente, pero gracias a mi profesora pude tomar unas clases, me gustó y me cambié a diseño de modas”, relata.

Creación de su marca

Fedora cuenta que crear su propia marca de ropa fue “forzoso”, ya que si bien trabajaba con la diseñadora española Celia Tejada en la ciudad de San Francisco, por la bancarrota de una tienda departamental en la que vendían sus prendas, tuvo que cerrar la firma.

“Ella me llamó desde España y me dice ‘Pedro, cerramos mañana, ve al atelier, coge lo que puedas, ése es tu salario y te buscas la vida’. Así fue todo. Allí en Estados Unidos esas cosas pasan muy rápido. Entonces me veía joven sin trabajo y la verdad que yo tenía muchas de las costureras que estaban a cargo mío y ellas me dijeron ‘Pedro, pero tú puedes hacerlo, tú puedes empezar’ y yo decía no, ¿cómo voy a empezar una línea de ropa?, pero así me animé”, cuenta.

Luego de presentar su marca de ropa, el año 2000, Fedora partió a Barcelona, donde se quedó por cinco años.

En la ciudad española abrió una tienda de ropa exclusiva de Pedro Fedora, mientras que completó el espacio con accesorios, zapatos, carteras para hombre y mujer de industria italiana.

“Fue muy interesante la experiencia porque no era un trabajo tan fuerte como el de Nueva York porque Nueva York hacía tres shows. Hacía el San Francisco Fashion Week, Las Vegas Magic Show y hacía New York Fashion Week. Entonces era mucho, mucho trabajo. Barcelona era más relajado”, dice.

Tras el éxito que tuvo en España, Fedora continuaba con sus proyectos; sin embargo, un accidente provocó su regreso a Cochabamba. El diseñador estuvo en un incendio y, por inhalar humos tóxicos, fue diagnosticado con asma. Tras varias revisiones, su médico le recomendó volver a Cochabamba.

Su estilo

“Hacía una línea ready to wear o como le quieran llamar, era una línea muy juvenil, una línea muy casual. Ya en Barcelona es donde incrementé mucho mi línea de vestidos de noche o misses, etcétera. También en el atelier hacía diseños para reinas de belleza, fui patrocinador del Miss San Francisco por 18 años, entonces hacía esas cosas especiales, pero mi fuerte era la línea más casual, una línea donde la ropa era un poco más barata, podríamos decir, que la gente podría comprar una, dos prendas y volverse más accesible para todos”, cuenta sobre el estilo de creaciones que presentaba.

Si bien la idea que tenía Fedora era vender, sus diseños atrajeron la atención de muchas personas, por lo que tuvo la oportunidad de vestir a “damas de la sociedad” en San Francisco a la que el diseñador describe como personas “muy ricas”.

“Mis clientes eran gente que se vestía con Dior, Chanel, Valentino, entonces eran muy exigentes en la calidad. Y diré una de las más conocidas podría ser Cielo Ceniza, es una mexicana que tiene una banda de rock y ella fue nominada para el Latin Music Awards junto con Ricky Martin. Fue el año que Ricky Martin sacó el Latin Music Awards y la vestí a ella y a toda la banda para ese evento. Creo que, como latino, ella fue como una especie de premio para mí, porque era latina, era mexicana, era un grupo de rock, entonces fue interesante”, describe.

Mientras estuvo en Europa, Fedora vistió a Sandra Pastrana, una de las cantantes de ópera más conocidas. “Le hice un traje cuando ella cantó la ópera Parsifal junto a Plácido Domingo. Nadie quería vestir a Plácido Domingo porque es un poquito grueso, pero pudimos hacer algo interesante para la ópera y bueno fueron así muchas celebridades que puedo nombrar y la verdad que fue muy satisfactorio para mí como diseñador”, asegura.

Fedora destaca que le gusta vestir a las mujeres y verlas empoderadas con sus diseños. “Me encanta que, como visto a las mujeres, ellas llamen la atención, que sean centro de atención y que sean fuertes. No me gusta mostrar mujeres débiles; me gustan mujeres que sean fuertes, empoderadas, porque yo creo que ese es el tipo de mujer que viene a seguir”, añade.

Logros

A través del diseño, Fedora también fue un actor importante para la comunidad latina en Estados Unidos, tomando en cuenta que cumplió con una labor social que permitió la creación de hospitales y de fondos económicos para ayudar a los inmigrantes.

“En San Francisco era muy reconocido. Tuve la oportunidad de crear un desfile para ayudar a las personas, a los inmigrantes que no podían ir a los hospitales porque tenían miedo a que los deporten. Creamos el Latin Music Awards, que era una especie de conexión con el Latin Media, que era donde se hacía desfiles con chicas que enviaban las embajadas y podían concursar, recibían premios, etcétera, y pudimos lograr hacer un hospital donde los latinos puedan ir sin miedo a que los deporten, no les preguntaban si eran americanos; si estaban enfermos, se les atendía y especialmente a personas con sida, que había muchas en ese entonces”, afirma.

El couturier

Fedora ha pasado por las grandes ciudades donde se vive por la moda, pero se declara un eterno aprendiz. En su estadía en Cochabamba realiza todo tipo de trabajos, pero también se considera un couturier.

“Sigo trabajando, sigo bordando, sigo haciendo todo, porque lo hago todo. Es decir, coso, costuro, patronaje, bordado, teñidos, texturizaciones. Entonces, prácticamente, por eso es que yo en mis tarjetitas me preguntan muchas veces, ¿por qué dice couturier? Y es la palabra para modista en francés, pero el modista francés que lo sabe hacer todo sabe costurar, sabe hacer zapatos, sabe hacer patronaje, sabe hacer sombrerería ese es el couturier, entonces creo que me lo he ganado durante todos estos años porque la verdad que he estado aprendiendo, aparte de haber salido de diseñador no te enseñan todo, es decir, sales con un básico y todos estos años sigo tomando clases, creo que nunca podría decir, yo lo sé todo y no necesito. Creo que las personas tenemos que evolucionar y aprender porque los tiempos cambian, las nuevas generaciones, tu generación y mi generación son muy diferentes. Hay que habituarse, entonces hay que estar constantemente viendo qué está haciendo, qué está pasando en el mundo”, completa.