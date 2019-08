Franco arremete contra Mesa y Evo en su estreno como candidata

La diputada Shirley Franco fue proclamada anoche como candidata a la Vicepresidencia de la alianza Bolivia Dice No. En su discurso, la exconcejal arremetió contra el postulante de Comunidad Ciudadana, Carlos Mesa, a quien llamó “irresponsable” y “fracasado”, y también criticó al Movimiento Al Socialismo por la vulneración de la Constitución y el voto del 21F.

Franco reemplaza a Edwin Rodríguez, quien renunció a su candidatura el pasado 12 de julio para apoyar a Mesa. La acompañante de fórmula de Oscar Ortiz fue elegida tras un mes de debate, superando a otros postulantes como el también diputado Rafael Quispe.

“Nosotros atacamos a la corrupción sin contemplaciones, sin mirar nombres, eso es lo que le incomoda a quienes cobraron gastos reservados y a quienes creen que el Estado es caja chica”, aseveró Franco.

Y continuó: “Esas personas no pueden ni deben gobernar. Son dos: el irresponsable que renunció, que se fue abandonando este país y el Gobierno cuando estábamos en crisis a nuestra Bolivia y (…) al Gobierno actual que violando la Constitución y las leyes, vulnerando la voluntad del soberano. Son los dos: el que se fue y quiere volver, el que está y se quiere quedar, los que buscan repetir el poder y turnarse en el Estado”.

Rodeada de simpatizantes y candidatos de diversos departamentos del país, Franco llegó al salón de eventos La Riviera, junto al presidente de la alianza y gobernador de Santa Cruz, Rubén Costas; el vicepresidente, Ernesto Suárez, y el jefe de campaña, Vladimir Peña.

Ortiz, tras felicitar a Franco, aseveró que la “traición” de Rodríguez ha sido superada y que con la nueva candidata se fortalecen porque recién ahora comienza la campaña.

“Los que creían que con la traición iban a destruir esta alianza se equivocaron. Somos el verdadero cambio. Hoy comienza la verdadera campaña”, dijo.

Aseveró que los bolivianos no “quieren volver a lo que representa Evo y Mesa. Un pasado inexplicable es un presente inaceptable”.

“Cuando alguien se niega a explicar su pasado, a explicar sus errores, coarta el derecho del pueblo de tomar la decisión de quien merece gobernarlo. Queremos rendición de cuentas”, apuntó.

Franco, exconcejal y politóloga titulada en la UMSS, aseveró que en la recta final de la campaña se remontará la diferencia, que según las encuestas los pone en tercer lugar con entre 8 y 13 por ciento.

Consultado el senador Ortiz sobre si su acompañante renunciará a su curul en la Cámara de Diputados para hacer campaña, el candidato aseveró que ambos seguirán trabajando en sus cargos hasta que termine su gestión.

Explicó que se eligió a Franco por su perfil de mujer joven y su capacidad luchadora.

3 candidatos renunciaron. Los vicepresidenciables de BDN, FPV y Pan-Bol dejaron su candidatura, al igual que el presidenciable Jaime Paz del PDC.

EL MAS FELICITA LA CANDIDATURA EN BDN

El candidato a senador y vicepresidente de los cocaleros del trópico de Cochabamba, Andrónico Rodríguez,dice que es positivo que una mujer joven candidatee, “aunque no tenga las menores posibilidades de ganar”.

“De alguna manera logran espacios. Valoramos y deseamos éxito a la señora Shirley. Creo que fortalecerá (a BDN) porque hay mucha votación joven”, dijo Rodríguez.

Leonardo Loza, también dirigente, dijo que “deseamos mucha suerte, somos un país democrático y tenemos libertad de pensamiento, ojalá que sean no sólo insultantes sino propongan algo al pueblo boliviano”.

PERFIL

Nombre: Shirley Franco Rodríguez

Nacimiento: 4 de junio de 1987

Estado civil: Casada

Profesión: Politóloga (UMSS)

Trayectoria: Concejal Municipal Titular de Cochabamba por la alianza Todos Por Cochabamba, entre 2010 a 2014. De 2015 a la fecha es diputada nacional por Cochabamba bajo la alianza Unidad Demócrata. Desde enero es jefa de Bancada de esta organización política.

Realizó 3 posgrados: Formación de Lideres para la Transformación con el Institute for Democracy and Electoral Assistance (IDEA); Liderazgo Local, Cohesión Social; Territorios y Políticas Públicas con la Universidad de Salamanca España y la Fundación Internacional y para Iberoamérica de Administración y Políticas Públicas, y Gobernabilidad y Gerencia Política con la University George Washington y Corporación Andina de Fomento.

TELLERÍA PREFIRIÓ IR CON EVO QUE ASISTIR A LA PROCLAMA

REDACCIÓN CENTRAL

El alcalde Iván Tellería, que fue elegido bajo la sigla de Demócratas, asistió anoche a la entrega de equipos médicos junto al presidente Evo Morales, a la misma hora en que su partido proclamaba a su candidata a la vicepresidencia.

Los equipos fueron traspasados a los hospitales Viedma, el nosocomio del niño Manuel Ascensio Villarroel, el Maternológico Germán Urquidi, Psiquiátrico San Juan de Dios y el Instituto Gastroenterológico Boliviano Japonés.

Consultado sobre la ausencia del alcalde Tellería, el jefe de campaña de Bolivia Dice No, Vladimir Peña, aseguró que no hay ninguna ruptura con el munícipe y que no asistió al acto porque “él dijo que se dedicará a trabajar por la Alcaldía, a hacer gestión, pero sigue con nosotros”.