Chi Hyun Chung reconoce que la polémica por sus propuestas ayudó a subir su “rating”

El candidato a la Presidencia por el Partido Demócrata Cristiano (PDC), Chi Hyun Chung, reconoció hoy que algunas de sus polémicas propuestas, expuestas en medios de comunicación, elevaron su "rating" de una manera muy positiva, sin que ésta haya sido su intención.

Está convencido que su popularidad está en crecimiento por encima de los demás representantes de las organizaciones políticas, a menos de un mes para las Elecciones Generales que se realizarán el 20 de octubre.

"Según nuestro análisis, nosotros estamos en 'rating' como número uno y dejamos por lejos a todos", dijo Hyun Chung durante la entrevista en vivo que concedió a Los Tiempos.

Estos datos los valida a partir de las preferencias de los usuarios en redes sociales y búsquedas en Google donde percibe una intención de voto favorable a su campaña, aunque reclamó que la "manipulación" de la información de algunos medios televisivos.

Entre las posturas que más polémica generaron está la relacionada a la mujer y el feminicidio. Al respecto el candidato del PDC enfatiza en valorizar la familia ante todo.

"Si se trata de feminicidio tiene que haber también una manifestación sobre la muerte de los varones o por la violencia que sufren los varones, tiene que haber sanción para cualquiera (…).No debemos crear un estado de sensacionalismo con la violencia a la mujer y que se minimicen otros tipos de violencia, hay que evitar la fragmentación de la familia", dijo.

Sobre el aborto en niñas víctimas de violación, optó por hacer una análisis a nivel personal y dejar en claro que lo "primero es la vida de la madre y luego la vida de la criatura".

También manifestó su desacuerdo en el caso de sanciones a violadores e infanticidas porque está en contra de que "se haga violencia contra el cuerpo de la persona, eso pertenece a Dios. La intención del Gobierno debe ser una intención recuperadora, no castigadora".

Sin embargo, una de las críticas más fuertes que recibió Chi Hyun Chung fue la propuesta de una revisión médica para las personas homosexuales a nivel psiquiátrico, psicológico y biológico.

"No existe la ley que impida su vínculo sexual cívicamente, que hombre conviva con otro varón, es lo mismo que vivir un amigo con otro amigo y simplemente porque tiene un vicio de sexo entre ellos, eso no significa derecho. No existe la ley contra ellos hablando cívicamente, la Biblia lo prohíbe y yo soy cristiano por eso digo que evite eso", aseguró.

A pesar de la postura conservadora expresó su intención de apertura con representantes de otras religiones. "Tengo mi propia convicción, pero eso no significa que imponga mi religión en todo el país. Debemos respetar el funcionamiento de cada instancia".

El controversial candidato, finalmente, pidió la confianza de la población en su propuesta este 20 de octubre.

"Llega el 20 de octubre una nueva oportunidad para Bolivia, quiero entrar para servir. Si usted vota por mí, significa que voy a tener poder y eso significa responsabilidad, debe acompañar en esa responsabilidad de controlar para que no haya corrupción, vamos crear una cultura de la denuncia. Yo seré policía para las instituciones estatales", concluyó.

Adquiera nuestra edición impresa con los detalles de esta entrevista y revise el comparador de programas para conocer más sobre las propuestas de los candidatos.

Siga toda la información del proceso electoral en nuestra plataforma Elige 2019.