Sargento que filmó al gobernador de Oruro fue citado a declarar en proceso disciplinario

El sargento Raúl C., quien filmó al gobernador de Oruro Víctor Hugo Vásquez, en estado de ebriedad, informó que ya tiene un proceso disciplinario en su contra y debe prestar su declaración informativa el viernes.

"Evidentemente me están aperturando un proceso disciplinario donde tengo que prestar mi declaración informativa el día viernes por las supuestas faltas disciplinarias", dijo el sargento, según reporte del periodista de red Erbol.

El sargento que trabaja en Tarija filmó al gobernador Vásquez cuando, en estado de ebriedad, estaba a bordo de un vehículo oficial. En el vídeo se observa incluso que la autoridad intenta influir en el Policía, dando su teléfono con el Comandante de Oruro en línea.

El sargento explicó que lo están acusando de haber actuado de manera independiente con la grabación, pero aseguró presentó sus descargos.

"Nunca he actuado de manera independiente, he dado parte, he presentado todos mis informes de descargo", agregó.

Anteriormente, el viceministro de Régimen Interior, José Luis Quiroga, manifestó que el policía que hizo la filmación amerita una sanción por la difusión del video.