Doria Medina: “Sé cómo enfrentar crisis, lo hice como empresario y lo haré como presidente”

El empresario y líder político Samuel Doria Medina se postula nuevamente como candidato a la presidencia, con la promesa de liderar un cambio profundo en Bolivia. En entrevista con Los Tiempos, Doria Medina asegura que tiene la experiencia, el equipo técnico y la determinación para revertir la situación actual en un plazo de 100 días. Con un discurso centrado en la recuperación económica, la lucha contra la corrupción y la reforma judicial, propone un gobierno de unidad nacional que supere las divisiones políticas y sociales.

Los Tiempos (LT).- ¿Qué lo motiva a presentarse nuevamente como candidato en estas elecciones?



Samuel Doria Medina (SDM).- Estas elecciones son las más importantes de nuestras vidas vidas porque podemos cambiar totalmente el curso de la historia de nuestro país o seguir el camino a Venezuela. Yo considero que estamos siendo testigos del fin de una etapa en nuestra democracia; la etapa de la inclusión que comenzó el año 2006 se ha agotado porque se ha vuelto un patrimonio de todos los bolivianos.



Pero los que tenían a su cargo la conducción del Gobierno han perdido la estabilidad, han sumido al país en una crisis terrible. La gente me dice que la plata no le alcanza y es un problema de las familias, de las empresas. Entonces en esta elección la población está buscando alguien que pueda llevar adelante un cambio importante.



Porque yo creo que algo sí se ha decidido, no van a votar por los que nos han metido en esta crisis porque no queremos caer más abajo con la situación económica y la población quiere un cambio profundo.



Mire, justamente yo como empresario he enfrentado varias crisis, sé cómo resolverlas y no puedo quedarme impasible cómodamente en mi empresa mientras el país se va a la quiebra.



Por esa razón he decidido dejar todo el tema empresarial para dedicarme completamente a sacar al país de la crisis.



Yo como empresario busco la mejor gente, no busco a mis amigos, tomo decisiones, no hago comisiones.



Entonces sé que puedo sacar al país de la crisis en 100 días, para que vuelvan los dólares, vuelvan los combustibles para todos los bolivianos y ya no tengamos que pasar la mitad de nuestro tiempo haciendo filas, porque incluso hay filas más terribles que la que usted ha mencionado.



Para mí la fila más terrible es la que hacen los enfermos para conseguir un espacio en los hospitales públicos, las filas que hacen las damas de casa para tratar de conseguir alimentos básicos y las filas que hacen tanta gente para conseguir unos litros de gasolina. Mire, los bolivianos estamos ciertamente desconfiados, pero también con mucha expectativa para el 17 de agosto.

LT.- ¿Cómo podrá recuperarse la confianza de la ciudadanía?



SDM.- Bueno, mire, yo creo que claramente se tiene que recuperar la confianza haciendo las cosas correctas. Yo no voy a llevar a mis parientes o a mis hijos a trabajar al Estado. Yo considero que la ley más importante de la vida es la ley del ejemplo. Entonces, lo he dicho y no me canso de repetir, que al primero que meta la mano en la lata lo voy a mandar directo a Chonchocoro. Podrá haber uno, podrá haber dos, pero cuando vean que va en serio ya no va a haber un tercero.



Y además voy a cumplir la ley en lo que me beneficia y en lo que no me beneficia para tener la autoridad moral para aplicar la ley para todos los ciudadanos. Entonces yo creo que mostrando que se tiene un plan, mostrando resultados en los plazos establecidos, es que se va a ir recuperando la confianza de los bolivianos.

LT.- ¿Qué garantía ofrece de hacer respetar la justicia aunque le vaya a afectar a usted?



SDM.- Mire, está absolutamente claro de que lo primero que hay que hacer es salir de esta crisis económica y lo vamos a hacer en 100 días. Y después lo que demanda el pueblo boliviano es un cambio profundo, un cambio en la justicia. Caiga quien caiga, perjudique a quien perjudique.



Los bolivianos estamos cansados de cómo se ha mercantilizado la justicia. Está la venta al mejor postor y si no cambiamos eso, no va a haber inversiones, no va a haber reglas del juego. Entonces, el cambio en la justicia es fundamental y hay que reconocer que los cambios que hicieron han fracasado.



La elección de magistrados por el voto no funciona, no sirve. El Tribunal Constitucional se ha vuelto un negocio, tampoco sirve. Hay que darle un presupuesto adecuado a la justicia, hay que introducir la tecnología a la justicia para acabar con los trámites donde se extorsiona a los bolivianos.



Se vienen cambios, pero estos cambios son importantes de realizarlos con una mayoría, con una mayoría en el legislativo, porque la gobernabilidad es indispensable.

LT. ¿Cómo lograría la gobernabilidad, con pactos o alianzas con otras fuerzas políticas?



SDM.- Tengo la firme convicción de que el pueblo boliviano es sabio y sabe que se necesita un gobierno fuerte, que tenga mayoría en el Congreso para llevar adelante las reformas necesarias en nuestro país. Y desde luego, conforme haya una mayor claridad en el Parlamento, van a poder avanzar más rápido las reformas y vamos a poder generar mejores condiciones para la prosperidad de los bolivianos. En esta votación, ahí habíamos coincidido en un inicio que realmente es histórico, iba a haber una alta participación de los jóvenes.

LT.- ¿Qué les dice a los jóvenes están desencantados de la política?



A los jóvenes les digo que tengan un poquito de paciencia, ya se acaba este periodo de crisis, de problemas, y va a venir una nueva etapa donde va a haber apoyo para los emprendedores, va a haber apoyo para sus productos, va a haber capital semilla para que arranquen nuevos emprendimientos, va a haber capacitación. Yo vengo trabajando más de 12 años con los emprendedores y sé qué es lo que necesitan para poder salir adelante.