Intensifican la búsqueda de más víctimas de las explosiones en Viacha

País
Redacción Central
Publicado el 08/09/2026 a las 8h29
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Los presuntos restos de otro soldado, muerto tras la explosión en el cuartel de Viacha el viernes, fueron encontrados ayer en la tarde entre los escombros de las instalaciones militares en ese municipio paceño.

Con este hallazgo, suman  nueve los soldados fallecidos tras la doble explosión y aún falta encontrar los restos de cinco reclutas. Sin embargo, el vicepresidente Edmand Lara descartó el hallazgo de la víctima.

Ayer fueron hallados restos de dos soldados, pero  el segundo aún no fue identificado.

Según el Ministerio de Defensa, el primer cuerpo fue encontrado durante las labores de búsqueda y recuperación y presenta en la blusa el apellido “Ignacio”, por lo que se presume que correspondería al soldado Alex Ignacio Mamani, perteneciente al 2.º Escalón, categoría 2026-2027, del Centro de Guarnición Militar de Viacha.

Todavía queda pendiente la localización de restos de cinco efectivos que no fueron encontrados y que estaban en la unidad militar en  las explosiones.

“Me acaban de informar que mi hijo está muerto, ha llegado de viaje, tres años estaba en Brasil, ha querido presentar su servicio militar”, dijo el padre del joven a Urgente.bo.

La abuela de Álex indicó que su nieto era muy cercano a ella y relató que el joven le habría comentado su intención de dejar el servicio militar. “Me llamó el jueves. Cuídate, mami, me ha dicho. Antes, el pasado domingo me habló y me dijo que ya no quería ir, le dije que se aguante, que faltaban tres meses”, relató.

La magnitud de las explosiones en el Regimiento de Artillería Mecanizada RAM-2 “Bolívar” de Viacha fue tan devastadora que no habrá cuerpos reconocibles de varias víctimas, sino solo fragmentos que deberán ser identificados mediante pruebas de ADN, según explicó el general retirado Fernando Sánchez, excomandante del Comando Conjunto de Operaciones Especiales de las Fuerzas Militares.

“Les voy a decir la verdad: no debería quedar absolutamente nada de la mayoría (de las víctimas). Las explosiones de pólvora son tremendas, hacen desaparecer hasta los vestigios”, declaró Sánchez a Brújula Streaming.

En la misma línea, la directora del Instituto de Investigaciones Forenses (IDIF), Ana Ramírez, dijo que los restos hallados en la zona de la explosión serán sometidos a pruebas genéticas de ADN para establecer su identidad.

Similar procedimiento se seguirá con los restos hallados donde se originaron las detonaciones.

Familiares de las víctimas pidieron exámenes genéticos para los restos que se encuentran en la morgue. Tras visitar la zona del siniestro, el presidente Rodrigo Paz informó que recibió esta solicitud directamente de los familiares de las personas declaradas desaparecidas.

Las dos explosiones  en el Regimiento Bolívar dejaron ocho muertos y un número igual de desaparecidos hasta el momento, además de más de 80 heridos de diversa gravedad, de los cuales 44 ya recibieron el alta médica.

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