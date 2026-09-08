Hay 3.600 casas afectadas en Viacha por explosión; Defensor pide atención

País
Redacción Central
Publicado el 08/09/2026 a las 8h31
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Además de la tragedia de los muertos y heridos por la explosión ocurrida en el cuartel de Viacha, existen al menos 3.600 viviendas afectadas en diferentes grados.

Entre los casos más graves, varias familias aún no pueden retornar a sus casas  y están en albergues temporales

El defensor del Pueblo, Pedro Callisaya, quien reveló que hay 3.600  viviendas dañadas, planteó que el Estado pueda reparar los inmuebles afectados, una vez concluya una evaluación técnica, según ANF.

En una visita a Viacha, Callisaya informó que la Defensoría del Pueblo realizó verificaciones en los inmuebles dañados y mantiene coordinación con autoridades policiales mientras continúan los trabajos de levantamiento de escombros y la búsqueda de personas desaparecidas.

En algunos casos, anticipó, podría determinarse la demolición de los inmuebles, mientras que en otros se establecerían medidas de reparación.

Callisaya estimó que el área afectada por la explosión alcanzaría aproximadamente un kilómetro y medio.

El defensor explicó que los daños alcanzan diferentes magnitudes y que la primera manzana de viviendas, ubicada cerca del cuartel, presenta afectaciones particularmente graves.

Testimonios

Una de las vecinas contó que la estructura de su casa fue dañada por la explosión. Señaló que el hecho sucedió mientras ella se encontraba en su trabajo y añadió que su hijo estaba dentro de la vivienda durante la primera explosión; en la segunda, estaba en la calle y vio cómo “llovió vidrios” a la intemperie, dijo  a DTV.

Otra vecina de la ciudad de Viacha aseveró que, cuando ocurrió la explosión, estaba junto a sus dos nietos.

“Yo estaba en la con mis nietos y he tenido que escapar. Sigo estando mis chinelas, con ropa ajena, así he tenido que escapar y no puedo si quiera ir a abrigarme o ir a mi casa. La puerta, las ventanas está todo destrozado y nos sabemos cómo ingresar a nuestros domicilios, estamos en la calle”, afirmó de acuerdo a un reporte de Bolivisión.

Albergue

Las familias cuyas viviendas en Viacha sufrieron daños severos tras las explosiones en el regimiento Bolívar, fueron trasladadas de manera temporal a la Escuela de Música del Ejército en ese mismo municipio.

En este recinto reciben apoyo humanitario, incluyendo alimentos, frazadas y atención de emergencia mientras se define su situación.

Niña con quemaduras

En tanto,  el director del Hospital del Niño Alfredo Mendoza informó que una niña de cuatro años permanece hospitalizada tras verse afectada por las explosiones.

Mendoza explicó que la menor tiene quemaduras en aproximadamente el 10 % de la superficie de su cuerpo, principalmente en la región facial y el dorso de una mano. Las lesiones corresponden a quemaduras de segundo grado.

“La niña está estable. Hoy (ayer) recibió un segundo tratamiento en el servicio de cirugía plástica y veremos cómo evoluciona. Creo que estará bien”, dijo el médico, y agregó que la menor podría permanecer hospitalizada entre tres y cuatro días más.

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