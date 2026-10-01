Abogado de Mariaca, Zeballos e Irusta denuncia aprehensiones ilegales

Seguridad
RED DTV
Publicado el 01/10/2026 a las 17h44
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El abogado Jerjes Justiniano, representante legal de las familias de Roger Mariaca, Alberto Zeballos y Martín Irusta, informó que espera que la acción de libertad presentada a favor de los tres aprehendidos sea resuelta este viernes, según un reporte de la Red DTV.

Además, explicó que la acción busca su liberación inmediata debido a presuntas irregularidades en los procedimientos. Entre los accionados figuran el presidente Rodrigo Paz, el ministro de Gobierno Marco Antonio Oviedo, el comandante de la Policía Adrián Álvarez y otros efectivos policiales.

Justiniano cuestionó que el ministro Oviedo hubiera felicitado al presidente Paz por “dar la orden”, lo que, según el abogado, confirmaría que el mandatario autorizó el operativo. También sostuvo que no existiría un delito cometido en flagrancia y recordó que el Ministerio Público cuenta con procedimientos propios ante la Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP).

“De manera personal y subjetiva, creo que son aprehensiones políticas”, afirmó, al señalar que Mariaca investigaba el caso Cerimedo y otros hechos relacionados con el entorno presidencial.

Respecto al video en el que Sebastián Marset menciona a Mariaca, Justiniano observó que dicha declaración no constituye un testimonio formal ante un fiscal ni tiene valor legal asignado. “Si el señor Marset dice que es inocente, ¿usted le creería? Lo que él diga puede ser verdad o mentira”, manifestó.

 

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