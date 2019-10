Choferes amenazan con intervenir los bloqueos en todo el país

La Confederación de Choferes de Bolivia amenazó hoy con una intervención a todos los bloqueos y protestas en las ciudadanas que rechazan los resultados de las elecciones presidenciales y denuncian fraude a favor del Movimiento Al Socialismo (MAS).

"Tenemos todo el derecho a trabajar, nadie nos puede coartar, eso nos ampara la Constitución Política del Estado (…). Mesa es el que ha movilizado, el que ha pedido que salgan a movilizarse y lamentablemente estamos viendo actos vandálicos, como la quema de instituciones y eso no es una marcha pacífica", dijo el secretario de relaciones de la Confederación Nacional de Choferes, Miguel Aramayo.

Aseguró que los bloqueos en el país son promovidos por "pequeños" grupos. "Nosotros no recibimos sueldo alguno, día que no trabajamos día que no comemos. Bloquean solo entre cinco personas con un cordón. Estamos totalmente avocados a hacer respetar nuestro trabajo, vamos a salir a desbloquear", agregó.

En Cochabamba, La Paz y Santa Cruz, transportistas afines al MAS ya intervinieron, entre ayer y hoy, varios puntos de bloqueo, junto a otros grupos también del partido de Gobierno. En estos hechos se produjeron enfrentamientos y violencia.