Cronología: Engaño del TSE duró tres semanas mientras crecía la resistencia

El presidente Evo Morales y el vicepresidente Álvaro García Linera anunciaron ayer su dimisión, en un episodio que parece clausurar las tres semanas de la crisis política y social más intensa y prolongada que vivió Bolivia en este siglo.

Un par de docenas de renuncias en serie —de funcionarios jerárquicos del Ejecutivo, gobernadores, alcaldes, presidentes de cámaras legislativas y asambleístas electos— marcaron ayer la debacle del régimen, iniciada hace más de tres años con el desconocimiento de los resultados del referendo del 21 de febrero de 2016, a los cuales habían anunciado total sometimiento días antes.

Pero la parte más dramática de ese naufragio comenzó hace tres semanas, cuando la sospecha ciudadana que se forjó el Tribunal Supremo Electoral (TSE) se convirtió en franca desconfianza y protesta callejera.

Resistencia

La sospecha de fraude electoral y la indignación fueron creciendo, alimentadas en parte por las actitudes soberbias de los gobernantes, pero especialmente por las denuncias de expertos en informática que, sin estados de ánimo y con una solvencia profesional inobjetable, desentrañaron los laberintos del dolo y evidenciaron la deshonestidad de las autoridades del TSE,especialmente en la interrupción intempestiva de la TREP cuando el conteo de votos alejaba la posibilidad del triunfo de Morales en la primera vuelta.

¿Indolencia?

Por su parte, el Gobierno comenzó burlándose de las manifestaciones del descontento, de esos bloqueos “con pitita amarrada”; continuó amenazando con sitiar las ciudades y llamando a los masistas a movilizarse; pagando un bono de lealtad a los policías, y propiciando, sino organizando, la acción de turbas paraestatales que se enfrentaron a los grupos de ciudadanos que cuestionaban la probidad de los resultados de las elecciones. Todo eso mientras continuaba proclamando su triunfo en los comicios, evocaba una supuesta rivalidad entre campo y ciudad, el racismo y un supuesto golpe de Estado.

Al cabo de 21 días de conflicto, Morales y García Linera anunciaron que dimitirán. ¿Será éste el fin de la crisis?

DE LA BURLA A LA VICTIMIZACIÓN

“Con pitita amarrada bloquean. Los paros son para reivindicaciones de una región, por eso no acatan todos. Antes no había que obligar a nadie para que acaten (…) Soy capaz de hacer un taller o seminario sobre cómo hacer un paro o una marcha”.

“Renuncio para que Mesa y Camacho no sigan persiguiendo a mis hermanos, compañeros sindicales. Para que no sigan quemando las casas de gobernadores, asambleístas, concejales. Para que no sigan maltratando a familiares de compañeros”.

CRONOLOGÍA DE LOS ACONTECIMIENTOS



HACE 21 DÍAS

La TREP se detiene

A las 19:40 del día de las elecciones generales, el sistema TREP se detiene cuando el conteo había alcanzado el 83,79% de los sufragios, 45,28% para Evo Morales y 38,16% para Carlos Mesa.



21 DE OCTUBRE

LA IRA SE DISPARA

El TSE anuncia resultados con el 95,63% de los votos, otorgando un 46,4% a Morales y un 37,07% a Mesa. Turbas indignadas incendian los tribunales electorales en Potosí, Sucre y Cobija.



22 DE OCTUBRE

CONVOCAN A HUELGA GENERAL

El descontento y la desconfianza colectivos crecen y los líderes cívicos, las plataformas ciudadanas y los opositores convocan a una huelga general indefinida a escala nacional.



23 DE OCTUBRE

MORALES DENUNCIA UN GOLPE

El Presidente denuncia que los cuestionamientos a los resultados electorales tienen un trasfondo “racista”, y que el paro general “es político y un golpe de Estado”.



24 DE OCTUBRE

SE EVIDENCIA EL FRAUDE

El ingeniero de sistemas Édgar Villegas divulga los resultados de una investigación realizada por un equipo de expertos y explica cómo pudo realizarse el fraude electoral.



25 DE OCTUBRE

EL TSE DA EL TRIUNFO AL MAS

El TSE declara ganaador a Morales con el 47,08% de los votos (Mesa, 36,51%), La oposición, la UE, EEUU, la OEA, Colombia y Argentina demandan una segunda vuelta.



27 DE OCTUBRE

GOBIERNO SEGURO

Morales, que el día anterior había amenazado con un cerco a las ciudades, descarta cualquier “negociación política”. Los bloqueos se intensifican.



30 DE OCTUBRE

DOS MUERTOS

Dos cívicos mueren en Montero, por heridas de balas en un enfrentamiento. Una diputada electa del MAS es sospechosa de la autoría intelectual.