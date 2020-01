Mesa considera que Áñez "comete una gran equivocación" al postularse a la Presidencia

El candidato por Comunidad Ciudadana (CC) y expresidente, Carlos Mesa, observó hoy la presidenta constitucional, Jeanine Áñez, se postule a la Presidencia en las elecciones generales, que se celebrarán en mayo.

"Yo respeto profundamente a la presidenta Áñez, pero creo que comete una gran equivocación", sentenció Mesa durante conferencia de prensa en Santa Cruz.

"Y no lo digo porque me afecte a mí como candidato, no. Yo creo que ella sería una gran candidata si no fuera presidente y no tuviera la tarea que tiene que llevar adelante que es la administrar con neutralidad", acotó.

Mesa aclaró que no es un tema, sino que es un tema ético.

“Yo creo que ella debería pensar y reflexionar a propósito de que si lo que tiene que hacer es ser candidata a la presidencia o ser quien va a dejar el testimonio extraordinario de transición responsable que entregue el mando a quien gane la elección”, manifestó.

En cuanto a su acompañante para las elecciones, Mesa no confirmó a Gustavo Pedraza a la Vicepresidencia y pidió esperar hasta que finalice el plazo de las inscripciones de candidaturas, 3 de febrero, para anunciar a su compañero de fórmula.

Ayer, Jeanine Áñez confirmó su postulación a la Presidencia lo que generó un cambio en la configuración política a poco del cierre de la inscripción de candidaturas y levantó críticas en diferentes sectores. debido a que, previamente, afirmó que no se presentaría a las elecciones generales.