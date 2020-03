Cierran fronteras, reducen a cinco las horas laborales y alistan paquete económico

Ante la expansión del coronavirus y la confirmación del duodécimo caso positivo en el país, la presidenta Jeanine Áñez anunció el endurecimiento de medidas para frenar el avance de la enfermedad. Además, adelantó que emitirá un paquete de acciones para evitar efectos en la economía.

“Comenzamos con una nueva etapa en la lucha contra el coronavirus, una nueva etapa donde todos haremos mayores sacrificios, una nueva etapa donde todos necesitamos aún mayor unidad”, aseveró Áñez en un emotivo video que difundió en redes sociales.

En un mensaje a la nación, la Jefa de Estado, de manera puntual informó la reducción del horario laboral de 8:00 a 13:00, el cierre de fronteras, la interrupción de vuelos internacionales, además de viajes terrestres interdepartamentales e interprovinciales, restricción en horarios de servicio público, entre otros (ver infografía).

“Hoy les hablo para anunciar varias medidas fuertes en esta batalla contra el virus. El coronavirus, querida familia, es un peligro que empezamos a enfrentar hace ya dos meses junto a la Organización Mundial de la Salud (OMS), un peligro que amenaza a todos, sea del partido que seamos o la creencia que tengamos”, dijo la mandataria.

Mencionó que este peligro se va a superar entre todos “coordinando, disciplinados con espíritu de buenos vecinos, con espíritu de hermanos, de padres, con espíritu rojo, amarillo y verde”, dijo.

Desde el anuncio de los primeros casos importados, autoridades gubernamentales y representantes de la OMS enfatizaron en la necesidad de cortar la cadena de transmisión para evitar la propagación de la pandemia, y que la mejor forma es quedarse en casa.

“Anunciaré medidas duras, medidas para que nos quedemos el mayor tiempo posible en nuestras casas, medidas para que estemos con nuestras familias y nuestros hogares, porque estar en nuestras casas es el mejor modo de frenar el contagio”, aseguró la presidenta Áñez.

La Mandataria adelantó que hoy anunciará un nuevo paquete de medidas económicas para coadyuvar en esta crisis a las familias, particularmente a las de escasos recursos, que son las que más sufren ante este tipo de crisis.

“Mañana (por hoy) anunciaré una serie de medidas económicas para las familias, sobre todo esas familias de menos recursos que son las que más sufren con esta crisis sanitaria. Me duele poner medidas tan fuertes, me duele de verdad, pero lo hago con firmeza, lo hago convencida de que estoy junto a las familias bolivianas, salvando vidas bolivianas”, dijo.

El pasado lunes, la Mandataria sostuvo reuniones con el sector privado del país para consensuar acciones y coordinar tareas frente al coronavirus y minimizar su impacto en la economía.

Varios sectores pidieron al Gobierno transitorio que adopte medidas para suspender temporalmente el pago de servicios básicos como electricidad y agua, además de otras acciones de apoyo a los pequeños productores, pues con las restricciones adoptadas no tendrán ingresos para cubrir sus costos de producción.

Áñez refirió que, una vez superada esta lucha, los bolivianos emprenderán un nuevo inicio para comenzar con la reconstrucción.

“Juntos, bolivianas y bolivianos de todos los orígenes, vamos a abrazarnos como nunca lo hemos hecho y vamos a reír y llorar de alegría y vamos a recoger entre todos, entre todos, los destrozos para comenzar de nuevo, pero hasta ese día, hasta el día de la victoria contra el virus, ninguna lágrima, además ninguna debilidad”, mencionó.

Reacción tardía

El presidente de la Cámara de Diputados, Sergio Choque (MAS), consideró que el Gobierno esperó demasiado para emitir una serie de medidas para frenar el avance del coronavirus en Bolivia, tomando en cuenta que esa enfermedad se inició hace tres meses en China.

Explicó que el país debería ya tener personal médico y paramédico adecuadamente preparado para atender los casos de coronavirus que se presentan en el país.

“Parece que alguien pensó que no iba a llegar nunca a Bolivia este tipo de epidemia”, dijo la autoridad.

Mencionó que ahora es necesario actuar de manera coordinada, por lo que la Cámara de Diputados debe estar inmersa en el análisis del proyecto de ley enviado por el Órgano Ejecutivo al Senado Nacional.

“No tenemos intención de obstruir este proyecto que beneficiará a la población boliviana”, dijo.

Caso número 12

El ministro de Salud, Aníbal Cruz, confirmó un nuevo caso positivo de coronavirus en el país, con lo que el número de infectados sube a 12. De este total, cuatro están en Santa Cruz; siete, en Oruro, y uno, en Cochabamba.

De acuerdo con el detalle, el nuevo caso positivo se trata de una joven de 30 años que llegó de Madrid, España a la ciudad de Santa Cruz.

Actualmente se encuentra en estado de observación. También se toman medidas para identificar a las personas que estuvieron en contacto con ella y aislarlas.

“Queremos informar que el último caso es una paciente de 30 años de edad, procedente de Madrid que llegó a nuestro país el día 11 y el día 15 comenzó con síntomas y consultó en una clínica, se hizo el aislamiento respectivo y con el resultado de positivo y con las dos pruebas que ratifican el coronavirus”, informó.

Asimismo, dio a conocer que se han descartado 38 casos sospechosos.

Explicó que en seis departamentos de nuestro país están haciendo la declaratoria de emergencia y además cumplimiento de las disposiciones nacionales de restricción.

El paquete de ocho medidas se suma a otras 17 acciones que ya están en vigencia.

SANTA CRUZ SE PREPARA PARA EL CONTAGIO LOCAL

El gobernador de Santa Cruz, Rubén Costas, a tiempo de destacar las acciones asumidas por el Gobierno central, dijo que esa región debe estar preparada para enfrentar el contagio local. “Aún no tenemos contagio local; sin embargo, ocurrirá de un momento a otro y tenemos que estar preparados para aquello”, sostuvo.

Destacó que son medidas justas y adecuadas.

FFAA APOYARÁN CONTROL EN FRONTERA

Las Fuerzas Armadas reforzarán el control en frontera por espacio aéreo, terrestre y fluvial para evitar el ingreso de extranjeros desde el jueves, informó el director general de Migración, Marcel Rivas.

La autoridad aseguró que los controles no solamente estarán en los 38 puntos fronterizos, sino que el personal se desplazará por los lugares no autorizados en las fronteras limítrofes con países vecinos.

CRONOLOGÍA

10/03/2020. Primeros dos casos. El Ministerio de Salud informó que los primeros dos casos de Covid-19 en Bolivia son dos mujeres que llegaron de Italia. Una se fue a San Carlos de Ichilo y otra a Oruro.

11/03/2020. Tercer caso. Un joven de 26 años que hizo la ruta Miami-Madrid-Miami-Santa Cruz fue confirmado como el tercer caso de Covid-19 en Bolivia.

13/03/2020. Suben a 10 casos. El Gobierno informó que siete personas que tuvieron contacto con la persona infectada de Oruro dieron positivo a la prueba de Covid-19, con lo que sumaron 10 casos del virus en Bolivia. Uno de los nuevos infectados se trasladó a Cochabamba, región que registró su primer caso.

15/03/2020. Caso número 11. Un joven que llegó de Madrid dio positivo a la prueba de Covid-19.

17/03/2020. Casos suben a 12. Una mujer de 30 años que llegó de España a Santa Cruz se convirtió en el caso 12 a nivel nacional.

ALP PLANTEA LEY PARA DAR RECURSOS CONTRA VIRUS

REDACCIÓN CENTRAL

Mediante una norma, la Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP) promueve una serie de medidas para que el país enfrente la pandemia del coronavirus y el Gobierno pueda acceder a recursos económicos sin dificultad alguna, informó el senador Omar Aguilar (MAS).

El proyecto también contempla la reducción del horario laboral y posibilidad de declaratoria de cuarentena nacional.

“El Gobierno, a través de esta ley, le va a permitir declarar en cualquier momento cuarentena nacional. (…) Se está poniendo de manera excepcional la utilización de todos los recursos que sean necesarios, (…) que van a ser fiscalizados por la Asamblea Legislativa. No queremos corrupción en este tema”, dijo.

Aclaró que la normativa le permitirá a los Gobiernos central, departamentales y municipales activar el traspaso presupuestario de una partida a otra e incluso disponer recursos de proyectos.

“También considera la reducción del horario laboral de ocho a seis horas, la asignación de recursos para la contratación de médicos en los puntos fronterizos, terminales aéreas. El Ministerio de Salud debe contratar brigadas para hacer control efectivo en las áreas de ingreso al país”, dijo.

Refirió que en las medidas se contempla la importación de insumos con arancel cero, además de considerar la condonación de deudas y que tienen créditos en la banca, transportistas, gremiales, para que no se paguen los intereses respectivos y que los intereses penales no se paguen durante el periodo que vaya a durar la pandemia.

“La condonación es una falsedad. Lo que usted no va a ganar no lo va a ganar mañana, de los intereses corrientes y penales y solamente se pueda reprogramar a futuro el capital, que es lo que no se puede tocar”, sostuvo.

Esta norma, denominada como ley corta, es trabajada y entre Ejecutivo y Legislativo.

DOS MUJERES ESTARÁN 15 DÍAS MÁS EN AISLAMIENTO

REDACCIÓN CENTRAL

El ministro de Salud, Aníbal Cruz adelantó que las dos pacientes que fueron reportadas como los primeros casos importados de coronavirus cumplirán los días de aislamiento sanitario y que se encuentran en perfectas condiciones de salud.

El representante de la OMS/OPS Alfonso Tenorio dijo que, de acuerdo con el protocolo de la organización, las pacientes que hayan superado el aislamiento de dos semanas por precaución deben estar aisladas por otros 15 días.

“La OMS ha lanzado una nueva gestión de lo que sería el alta, las personas enfermas con Covid-19 que están en aislamiento estricto deben permanecer dos semanas más después de sentirse bien, cuando los síntomas ya cesan, cuando los síntomas desaparecen, de ahí vamos a contar 15 días más de aislamiento estricto para asegurar que no haya trasmisión”, aseguró.