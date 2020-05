Áñez destituye a Ministro de Minería por dicho racista

La presidenta Jeanine Áñez destituyó ayer al ministro de Minería y Metalurgia, Fernando Vásquez, por las declaraciones que hizo sobre su aspecto físico y su vínculo con el Movimiento Al Socialismo (MAS). Vásquez sólo duró 22 días en el cargo.

“Como Presidenta he decidido la destitución del ministro Vázquez por sus expresiones racistas. En este Gobierno no acepto corrupción ni discriminación alguna. Bolivia es una familia donde todos somos iguales”, sostuvo Áñez en su cuenta de Twitter.

Más temprano, Vásquez pidió disculpas por sus declaraciones y sostuvo que su reacción fue de manera irónica.

“Creo que tocar ese tema es bastante sensible para empezar, pero creo que también fue una reacción frente a lo que estaban señalándome como masista (...) Reconozco que mi respuesta ha sido totalmente equivocada, con mucha ironía y la ironía no siempre es bien entendida. De todas maneras, pido disculpas”, dijo a Página Siete. Vásquez desató críticas y burlas tras declarar que no tiene “los requisitos” para ser partidario del MAS.

“Tengo ojos verdes, un poco crespo y soy blanco. No quiero discriminar”, fueron las declaraciones que le costaron el cargo.