Piden reabrir 60 procesos de la gestión del MAS

El viceministro de Transparencia Institucional y Lucha contra la Corrupción, Guido Melgar, presentó ayer memoriales al Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) para solicitar la reanudación de los plazos procesales y retomar el control jurisdiccional de 60 procesos de corrupción vinculados al Gobierno de Evo Morales y con los cuales el Estado podrá recuperar unos $us 700 millones.

“El Ministerio Público está con las manos amarradas y nosotros igual porque no se puede continuar con las investigaciones. Entonces, hoy día, estamos solicitando reabrir los plazos procesales en los juzgados y retomar el control jurisdiccional para que ya el Ministerio Público pueda continuar con sus investigaciones. La emergencia sanitaria ya fue levantada y La Paz ya está en riesgo moderado, por ejemplo”, detalló Melgar.

Producto de la cuarentena rígida a causa de la Covid-19, se suspendieron los plazos procesales en la tramitación de estos 60 casos, pues el TSJ y la Fiscalía General emitieron circulares para informar que sólo tratarían procesos que ingresen en la cuarentena, en tanto que los anteriores quedaron suspendidos por la emergencia sanitaria, refirió la autoridad.

CASOS POLÉMICOS

Entre los 60 casos, está el del Fondo Indígena, cuyo daño económico al Estado asciende a unos $us 170 millones en lo que va de la investigación; el de taladros chinos, con $us 60 millones; el caso Neurona, con $us 13 millones; el caso helicópteros chinos, con $us 108 millones; el caso Uelicn, por mantenimiento de aeronaves con $us 60 millones; el de Dora Vallejos, por enriquecimiento Ilícito, con $us 150 millones; el de fraude electoral , con $us 217 millones, entre otros.