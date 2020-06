Chequea Bolivia: Es falso que encontraron la marca "COV-19" en antenas 5G

En grupos de WhatsApp de Bolivia se difunde un video en el que se observa a una persona afirmando que trabaja con la tecnología 5G y muestra que la "tarjeta madre" de la antena contiene la marca "COV-19". Chequea Bolivia advierte que es información falsa.

Chequea Bolivia, a través de una revisión hemerográfica estableció que el video circuló en otros países como Colombia, y lo que muestra la persona que sale en él es un decodificador de televisión por cable de la empresa Virgin Media. Dicha firma desmintió que esta placa de circuitos se usa para instalar antenas 5G. "Se trata de un decodificador muy antiguo", informó Virgin Media.

Chequea Bolivia recalca que la Organización Mundial de la Salud (OMS) anunció que las “redes 5G de telefonía móvil no propagan el Covid-19". No hay evidencias que estas antenas causen daños a la salud. Además, Bolivia aún no cuenta con antenas 5G.