Andrónico desafía a Evo a probar que es un 'traidor', de la derecha o arcista

El precandidato presidencial por Alianza Popular, Andrónico Rodríguez, publicó un video en sus redes sociales para responder al evismo, que lo acusa de ser usado por el arcismo, de responder a la derecha y al imperio. A Evo Morales no sólo le pidió que en 24 horas demuestre, con pruebas y no con recortes de prensa, sus acusaciones, sino que deje de ser soberbio.

"(...) les pido a los que me acusan de ser traidor, que me demuestren de manera objetiva, que soy arcista, del imperio o de la derecha. Si lo hacen, en 24 horas, yo renuncio a la dirigencia, al Senado y me sumo a su pedido (de apoyar a Evo Pueblo). Pero si no lo hacen, paren los ataques y súmense hacia un mismo objetivo", advirtió Andrónico Rodríguez, candidato a la presidencia por Alianza Popular, según publicó El Deber.

El también presidente del Senado se dirigió a sus bases a través de las redes sociales para 'aclarar' algunos puntos, entre ellos que "Evo - Andrónico no somos enemigos, somos compañeros. Bajemos la soberbia, el orgullo, elevemos la humildad, no lo digo porque me creo gran cosa, lo digo porque sé lo importante que es (Evo) y cuidemos la unidad, paremos los ataques".

Rodríguez reveló algunas de las razones por las que se presentó como candidato de Alianza Popular y aseguró que las listas presentadas ante el Tribunal Supremo Electoral (TSE), el pasado 19 de mayo, todavía se modificarán y las oficiales se conocerán recién el 6 de junio.

"Quiero dirigirme a las seis federaciones del Trópico de Cochabamba, a los más de 50.000 afiliados orgánicos, sectores sociales rurales y urbanos, quiero hablarles con el corazón: lamentablemente se está imponiendo la mentira y falsedad; con la susceptibilidad y la especulación nos estamos convirtiendo en rehenes de confusión. Yo quiero recapitular entre tantas acusaciones falsas", comenzó diciendo en el audiovisual el presidente del Senado.