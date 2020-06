Chequea Bolivia: Es falso que Sol.bo romperá alianza con Juntos para regresar con Comunidad Ciudadana

El presidente de la Federación Boliviana de Fútbol (FBF), César Salinas, solicitó al titular del club Bolívar, Marcelo... Ver más FBF pide a Claure formalizar su propuesta por los derechos de televisión

El propietario de Sport TV Right, José Quiroga, aseguró que no dejará de lado el derecho preferente que tiene sobre los... Ver más José Quiroga, de Sport TV Right, dice que no cederá su derecho preferente

Cristian ‘Pochi’ Chávez, Serginho, Ramiro Ballivián, Didí Torrico y Óscar Vaca son los primeros jugadores del club... Ver más Jugadores de Wilstermann se suman a campaña para donar plasma