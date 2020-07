Felcc desarticula banda de atracadores que era dirigida por un exrecluso en Santa Cruz

La Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (Felcc) en Santa Cruz desarticuló una banda de atracadores, que era dirigida por un exrecluso; identificado como Javier F. C., alias Tacubayo, informó el martes el ministro de Gobierno, Arturo Murillo.

"Esta banda ha estado robando surtidores, pero luego del segundo robo, hemos podido dar con ellos, antes de que perpetren un crimen más grande, porque estaban planeando secuestrar a un importante empresario cruceño", añadió la autoridad nacional.

Junto a Javier F. C, fueron aprehendidos Miguel Ángel F. C., Bruno T. C., Milton S. C., Henrry V. H.y Mario Fernando Y. S., quienes fueron presentados hoy en dependencias de la Felcc.

"Estas personas se hacían pasar por policías, camuflaban hábilmente sus armas y se aprovechaban del manejo de seguridad de los surtidores para realizar los atracos", dijo Murillo.

En tanto, el director de la Felcc, Rubén Barrientos, recordó que el primer atraco se produjo en un surtidor ubicado atrás del Parque Industrial, donde además de perpetrar el delito también arremetieron contra un cliente que estaba en el lugar, despojándolo de sus objetos de valor y agrediéndolo con un cachazo de arma de fuego en la cabeza.

El segundo atraco que fue realizado el pasado viernes, en un surtidor ubicado en la carretera a Camiri, los antisociales ingresaron en dos motos, con cuatro personas a bordo y fuertemente armadas.

"Golpean a los trabajadores del surtidor, agarran el dinero y se dan a la fuga", detalló el jefe policial.

Además, dijo que, para realizar los delitos, los antisociales manejaban armas de fuego de corto calibre, como ser de 22, 38 y 9 milímetros, que eran llevadas en un vehículo antes de los atracos, "así ellos podían pasar desapercibidos por los controles policiales".

Flores Copa, alias Tacubayo, quien se encontraba cumpliendo una condena de 30 años por el delito de asesinato en la ciudad de La Paz, era buscado desde octubre del año pasado, luego de escaparse de un hospital cuando iba a realizarse un control médico.