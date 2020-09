Áñez no dijo que Dios la escogió y que por eso mantendrá su candidatura

Fragmentos de la entrevista realizada por el periodista Carlos Valverde a Jeanine Áñez circulan a través de Facebook. En esa oportunidad, Áñez afirmó que no renunciará a su candidatura pero no es cierto que haya dicho que “ella es el camino del bien” y que “Dios la escogió” para tal labor. Es información falsa.

El lunes 31 de agosto de 2020, el periodista Carlos Valverde compartió a través de su cuenta oficial de Facebook una entrevista realizada a la presidenta interina, Jeanine Áñez. Valverde preguntó a la mandataria si estaba dispuesta a dejar de lado su candidatura a la Presidencia.

“Quiero decirle a la población que yo no me puedo bajar porque nosotros tenemos un camino recorrido y somos la garantía de que Evo Morales no va a volver”, afirmó Áñez ante Valverde.

Durante toda la hora de entrevista, la candidata y actual mandataria boliviana no se refirió a sí misma como “el camino del bien” ni señaló que “Dios la escogió” para que busque la silla presidencial.