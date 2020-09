Encuesta: El MAS se perfila como el favorito en el área rural y las ciudades

Según la encuesta de intención de voto de la alianza Tu Voto Cuenta, el binomio del Movimiento Al Socialismo (MAS), Luis Arce Catacora-David Choquehuanca, ganaría tanto en las ciudades como en el área rural ante la consulta de por quién votaría usted si las Elecciones Generales fueran el próximo domingo, según datos diferenciados por localización urbana o rural. El segundo favorito sería el binomio de Comunidad Ciudadana (CC), Carlos Mesa-Gustavo Pedraza, pero este con más preferencia en las ciudades.

Los resultados de la encuesta revelan que el MAS ganaría en las ciudades con un 26,6% seguido de CC con el 20,7%. El candidato de Creemos se posicionaría en tercer lugar con un 11,5% dejando atrás a Juntos con 8,3%.

El Frente Para la Victoria (FPV) estaría en quinto lugar en el ámbito urbano con 3,3%; Libre21 2,3%; Acción Democrática Nacionalista (ADN) 0,6% y Partido de Acción Nacional Boliviano (PAN-Bol) 0,6%.

El MAS continúa siendo el favorito en el área rural con un 38,5% de las personas que votarían por ese partido, según los datos de la encuesta levantados del 3 al 7 de septiembre. CC solo obtendría el 12,9% varios puntos por debajo del partido azul. Sorpresivamente, la alianza Creemos se posiciona en el tercer lugar con un 6,7%, seguido de Juntos con 5,5%. FPV tendría un apoyo de 2,6%; Libre21 1.0%; PAN-Bol 0,5% y ADN 0,4%.

Sin embargo, ante la consulta de ¿por cuál otro votaría?, un 26,3 de los encuestados a nivel nacional, tanto en las ciudades como en el campo, respondió que votaría nulo; otro 17,3 dijo que emitiría su voto en blanco y un 12,8% NS/NR.

En el área rural, la tendencia de no elegir a otro candidato que no fuera el MAS fue similar al urbano. El 26,2% votaría nulo; el 22% en blanco y el 14,7% dijo que no sabe y otros no respondieron. Frente a esa respuesta, los candidatos quedarían con un menor apoyo distribuidos entre los siete candidatos.

En el área urbana se mostró una similar situación, un 26,3 de la población respondió que votaría nulo; el otro 15,9% votaría en blanco y un 12,2% NS/NR.

Por otro lado, ante la consulta de ¿por cuál otro no votaría?, los resultados a nivel nacional, tanto en las ciudades como en el campo, revelaron que un 31,3% no votarían por el MAS; otro 28,9% por Juntos; 13,4% por Creemos; 5,2% por CC; 4,8% por FPV; 1,7% por Libre21; 1,5% por PAN-Bol y un 0,7% por ADN.

El tamaño de la muestra fue de 15,979 encuestas, 12,339 corresponden a área urbana y 3.640 al área rural, respecto a la modalidad de captura de datos, 9,508 encuestas se recogieron En Línea y 6,471 de manera presencial visitando hogares. La muestra se obtuvo de 1,233 Unidades Primarias de Muestreo, de las cuales 926 están en área urbana y 307 en área rural.

Respecto al número de municipios, asientos y recintos electorales donde se realizó el estudio, la muestra tuvo una cobertura de 225 municipios, 431 asientos y 1,049 recintos electorales.