Murillo insiste con "devolver" Elfec y responde a Ortiz: "a mí no me manda ninguna logia"

El ministro de Gobierno, Arturo Murillo, insistió una vez más en que se deben "devolver" las acciones de Elfec a quienes las tenían antes de la su "nacionalización", pero además se estrelló contra Óscar Ortiz, quien cuestionó esa iniciativa.

Minutos antes, Ortiz confirmó que deja el Gobierno, debido a discrepancias internas como el caso Elfec. Dijo que no firmaría un decreto que caya contra el ordenamiento jurídico, haciendo referencia a la "devolución" de acciones que pretende Murillo.

El Ministro de Gobierno reconoció que el tema de Elfec "ha generado muchísimos roces, porque lamentablemente hay gente que defiende a capa y espada sus regiones, pero cuando otros defendemos a nuestras regiones se oponen".

Murillo dijo que Ortiz se opuso a la "devolución" de acciones de Elfec y que no de manera correcta. "Él podía hacer que se modifiquen las cosas, que se hagan los estudios necesarios como corresponde, pero se ha opuesto a que Cochabamba reciba lo que corresponde. Yo apoyo a todos los proyectos de Santa Cruz y lo seguiré apoyando, yo no apoyo los regionalismos porque a mí no me manda ninguna logia, ningún poder. Yo trabajo para el pueblo", dijo el Ministro de Gobierno.

Señaló que, a pesar de los roces, "aquí hay una palabra empeñada de nuestra presidenta y esa palabra empeñada la presidenta la va a cumplir", respecto a la "devolución" de acciones.

Ratificó que se ha instruido hacer el estudio para determinar si ENDE invirtió en Elfec, con el objetivo de evitar un daño económico al Estado, pero recalcó su convicción con concretar la devolución.

Elfec fue "nacionalizada" el 1 de mayo de 2010. Murillo consideró que eso fue un robó y explicó que se pretende devolver el 56% de las acciones a los 120 mil socios que tenía Comteco al 30 de abril de 2010 y el restante 44% será para los trabajadores.

Murillo agregó que Ortiz está en su derecho no firmar un decreto al respecto y aclaró que jamás pediría a la mandataria suscribir algo que vaya contra la ley y la Constitución.

Después de la declaración de Murillo, también se conoció la renuncia del ministro de Trabajo, el cochabambino Óscar Mercado, aunque no se aclararon los motivos de su salida.