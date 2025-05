San Antonio marca la diferencia ante Independiente con triplete de Otazú

San Antonio de Bulo Bulo recibirá esta tarde a Independiente, a partir de las 15:00, en partido de apertura de la fecha seis del torneo “todos contra todos”, donde Always Ready es el líder solitario... Ver más San Antonio intentará sumar tres puntos a costa de Independiente

El atacante Jair Reinoso debe viajar a Estados el 18 de mayo para cumplir con un requisito de residencia en ese país y no descarta dejar Aurora en caso de que no se le conceda un permiso por dos... Ver más Reinoso debe viajar a Estados Unidos, no descarta dejar Aurora y dice “sigo siendo el rey”

Marcelo Claure, presidente de Bolívar, volvió a estar activo en sus redes sociales, publicó mensajes en temas del club de sus amores con alusiones a una despedida. Ver más Marcelo Claure habla de su despedida y el “último gran regalo” para Bolívar