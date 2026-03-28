El Torno sufre nuevas inundaciones tras intensa lluvia en Santa Cruz

Fuertes precipitaciones registradas la noche del viernes provocaron nuevamente inundaciones en el municipio de El Torno, donde comunarios reportaron anegamientos en varias calles y la falta de sistemas de drenaje adecuados, afectando a vecinos y vehículos en circulación.

La avenida principal fue uno de los puntos más críticos, ya que la intensidad de la lluvia provocó que el agua descendiera con fuerza, convirtiendo las vías en verdaderos ríos. De acuerdo con videos difundidos en redes sociales, varios motorizados fueron arrastrados por la corriente pese a los intentos de sus propietarios por resguardarlos.

En uno de los casos, un grupo de vecinos intentó auxiliar a un vehículo que era llevado por el agua; sin embargo, el caudal aumentó en cuestión de minutos y terminó arrastrando también a otro motorizado de menor tamaño, que impactó contra el primero, generando mayor alarma entre los presentes.

La situación generó momentos de tensión entre los pobladores, especialmente cuando transeúntes, entre ellos una menor de edad, intentaban cruzar calles completamente anegadas. Ante el riesgo, personal municipal intervino para ayudar a las personas a atravesar las vías con mayor seguridad.

Los vecinos expresaron su preocupación por la reiteración de estos eventos cada vez que se registran lluvias intensas y señalaron que la falta de un sistema eficiente de drenaje pluvial agrava la emergencia. En ese sentido, demandaron a las autoridades la ejecución de obras estructurales urgentes que permitan prevenir nuevas inundaciones y reducir los riesgos para la población.