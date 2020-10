Abogado denuncia que la Fiscalía quiere comparar el ADN de Clavijo con el de su hermana

Eduardo León, abogado de la familia de Hanalí Huaycho, denunció que la Fiscalía pretende comparar el ADN de los presuntos restos de Jorge Clavijo no solo con el de su hijo, sino también con el ADN de su “supuesta hermana”. El abogado advirtió que si el Ministerio Publico concreta esta acción, la madre e hijo de la periodista asesinada el 2013 se apartarán del caso.

“No está existiendo un trato digno a la familia de Hanalí Huaycho, a su mamá y a su hijo, porque comienza la Fiscalía a querer decir que hay comentarios extralegales, que deberíamos hacer (la prueba de ADN) no solo del menor, sino también de la hermana del señor Jorge Clavijo para tener certeza, entonces eso molesta, nos están queriendo decir que el hijo de Hanalí no es su hijo”, dijo León en una entrevista con Los Tiempos a Fondo.

El pasado viernes, la Fiscalía procedió a la exhumación de los supuestos restos de Clavijo, quien fue pieza clave en el operativo del hotel Las Américas en el año 2019. León dijo que se está cumpliendo con el procedimiento, pero observó que esta acción de la Fiscalía daña la honorabilidad de quien fue víctima de feminicidio, pero también de su familia.

“No se trata de establecer si es el papá o no, es un trato indigno que se está dando a un menor de edad porque la supuesta hermana del señor Jorge Clavijo, ya participó en primera instancia y fue la persona que junto con su abogado direccionaron estos actos ilegales, ahora que se quiera dar credibilidad a quienes han contaminado”, explicó.

León afirmó que el pasado martes ya se tomaron las pruebas de ADN a la “supuesta hermana” de Clavijo, pero que a raíz de esta situación el abogado adelantó que presentará un memorial para intentar descartar la posibilidad de la comparación de ambas muestras, pidiendo que se mantenga la labor entre las muestras de Clavijo y su hijo.

“Lo que han solicitado se está dando de manera ilegal porque esto está llegando a una degradación de una manera que no es posible, la supuesta hermana de este señor Clavijo debería estar investigada no debía estar diciendo que va a ayudar, porque están queriendo decir en el fondo que el hijo de Hanalí Huaycho no era del señor Jorge Clavijo, eso es inaceptable”, agregó.

Policía descuenta pago al hijo de Hanalí

León también denunció que la Policía de manera ilegal descuenta la renta que recibe el hijo de Hanalí Huaycho y Jorge Calvijo porque, supuestamente, el policía fue garante de una deuda cuando estaba en vida.

“Hoy nos comunica la mamá (de Hanalí) el trato indigno que le dan en la Policía, dice que el señor Jorge Clavijo habría sido garante de una deuda y ahora los beneficios que le correspondían a Clavijo y que le dan a su hijo, ahora resulta que como ha sido garante, le habían descontado. Lo que está haciendo es pagar el hijo y que son las reglas de la Policía”, lamentó el abogado.

León aclaró que los beneficios que recibe el menor son “imprescriptibles e inembargables”, sin embargo, la Policía procedió a un descuento en el monto del beneficio.